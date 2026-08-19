Anno scolastico 2026/2027, apertura delle iscrizioni ai servizi di refezione e trasporto a Vibo Valentia

Il Comune di Vibo Valentia rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico per l’anno 2026/2027, destinati agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale.

L’attivazione contestuale dei due servizi consente alle famiglie una programmazione ordinata delle attività scolastiche e dei servizi di supporto.

REFEZIONE SCOLASTICA

Il servizio di refezione è rivolto agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e/o primarie dotate di tempo pieno o prolungato. Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità digitale attraverso il portale genitori (https://www4.itcloudweb.com/vibovalentiaportalegen) o l’app ComunicApp, disponibile su Google Play e App Store, che consente l’invio della domanda e la gestione delle comunicazioni relative al servizio.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista, tra cui attestazione ISEE in corso di validità e eventuali certificazioni utili ai fini della valutazione. C’è tempo fino al 10 settembre 2026.

TRASPORTO SCOLASTICO

Sono aperte le iscrizioni anche al servizio di trasporto scolastico, rivolto agli studenti residenti nel Comune che frequentano gli istituti scolastici cittadini per i quali è previsto il servizio. Anche in questo caso le domande andranno presentate attraverso il portale genitori (https://www4.itcloudweb.com/vibovalentiaportalegen) o l’app ComunicApp, sempre con scadenza 10 settembre.

Gli avvisi completi e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia ai seguenti link:

Refezione scolastica:

https://www.comune.vibovalentia.vv.it/novita/notizie/iscrizioni-al-servizio-di-refezione-scolastica-anno-scolastico-2026-2027

Trasporto scolastico:

https://www.comune.vibovalentia.vv.it/novita/notizie/avviso-iscrizioni-al-servizio-di-trasporto-scolastico-anno-scolastico-2026-2027

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici competenti o scrivere a: protocollocomunevibo@pec.it.