Jova Summer Party, AMC: aree di sosta e navette per raggiungere l’evento

In occasione del Jova Summer Party, in programma sabato 22 agosto nell’area di Germaneto, AMC S.p.A. ha predisposto un’organizzazione dedicata alla sosta e ai collegamenti con navetta, con l’obiettivo di agevolare gli spostamenti verso l’area dell’evento.

Per chi raggiungerà il concerto in auto saranno disponibili diverse aree di parcheggio, con modalità e servizi differenti.

Presso Area Teti ed Ente Fiera sarà possibile parcheggiare al costo di 5 euro per auto e usufruire del servizio navetta A/R per raggiungere il Jova Summer Party, al costo di 5 euro a persona.

Il servizio navetta per l’andata sarà attivo dalle 14:00 alle 20:00, con partenze da Area Teti ed Ente Fiera in direzione dell’area del Jova Summer Party.

Dalle 14:00 alle 17:00 le navette partiranno con una frequenza di una corsa ogni 10 minuti, mentre dalle 17:00

alle 20:00 la frequenza sarà di una corsa ogni 30 minuti.

Per il ritorno, al termine del concerto, le navette saranno attive dalle 23:00 alle 04:00, con partenza dalla Cittadella Regionale e collegamenti verso Area Teti ed Ente Fiera.

Saranno inoltre disponibili il parcheggio Comalca e il parcheggio della Cittadella Regionale, entrambi al costo di 20 euro per auto. Presso la Cittadella Regionale sarà inoltre disponibile un’area dedicata al parcheggio dei bus privati, al costo di 200 euro per bus.

Per quanti sceglieranno di spostarsi in auto, sono state individuate quattro grandi aree di sosta strategiche. I parcheggi di Area Teti ed Ente Fiera prevedono una tariffa di sosta pari a 5 euro e consentono di proseguire verso il concerto usufruendo del servizio di navette dedicate. Diversamente, le aree di parcheggio presso il Comalca e la Cittadella Regionale sono fruibili al costo di 20 euro per le autovetture (mentre per i bus privati la tariffa presso la Cittadella è fissata a 200 euro) e permettono di raggiungere l’Arena direttamente a piedi. Dal Comalca si cammina lungo Viale Europa e si immette nel sottopasso dedicato, mentre dalla Cittadella si percorre la SP 48 nel tratto riservato ai soli pedoni. Presso la Cittadella Regionale è inoltre allestita un’apposita “Area Gialla” destinata esclusivamente alla sosta di biciclette e motocicli.

Il servizio navette AMC garantirà il collegamento continuo tra le aree d’interscambio e il luogo dello spettacolo. Nella fase di andata, attiva dalle ore 14:00 alle ore 20:00, le navette partiranno da Area Teti (con un tempo di percorrenza previsto di 35 minuti) e dall’Ente Fiera (tempo di percorrenza di 20 minuti). Le partenze saranno garantite ogni 10 minuti nella fascia compresa tra le 14:00 e le 17:00, per poi proseguire con una frequenza di 30 minuti dalle 17:00 alle 20:00. Per accedere al servizio navetta è previsto un biglietto di andata e ritorno al costo di 5 euro a persona. Al termine del concerto, per consentire il completo deflusso del pubblico, tutte le navette di ritorno partiranno dall’area della Cittadella Regionale verso le rispettive aree d’origine dalle ore 23:00 fino alle ore 04:00 del mattino successivo.

COME PRENOTARE

Per evitare code e agevolare le operazioni di accesso, l’AMC invita tutti gli spettatori ad avvalersi della nuova piattaforma online dell’azienda, attraverso la quale è possibile prenotare e saldare in anticipo la sosta riservata in una qualsiasi delle aree predisposte, nonché acquistare preventivamente il biglietto per la navetta al seguente link: https://amcspa.eu/eventi

Tutte le informazioni dettagliate, eventuali avvisi e gli aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità saranno consultabili e costantemente aggiornati sui profili social ufficiali dell’AMC.

PARCHEGGIO GRATUITO

L’area di sosta gratuita è destinata a chi preferisce parcheggiare fuori dal nucleo urbano principale dell’evento o nelle stazioni di scambio: Area Industriale di Caraffa e San Floro. Il piano prevede il flusso pedonale verso l’Arena tramite il sottopasso dell’area stazione, con illuminazione potenziata e presìdi.

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