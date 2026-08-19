Catanzaro festeggia i 100 anni di Maria Esposito: la visita della vicesindaca Iemma

L’amministrazione comunale di Catanzaro rende omaggio a Maria Esposito in occasione del compimento del suo centesimo anno di età. Nata il 18 agosto 1926, la signora Maria ha tagliato il nastro del secolo di vita circondata dall’affetto e dal calore dei suoi cari nella sua abitazione di via Angitola. Per celebrare questo speciale anniversario, la vicesindaca Giusy Iemma ha fatto visita alla festeggiata per portarle gli auguri affettuosi e le congratulazioni dell’intera amministrazione comunale e della cittadinanza di Catanzaro. All’incontro ha preso parte anche il consigliere comunale Francesco Assisi.

«È stato un momento di grande emozione condividere questa giornata con la signora Maria e la sua famiglia», ha dichiarato la vicesindaca Giusy Iemma. «Raggiungere un traguardo così importante significa essere custodi di un secolo di storia, di memoria viva e di valori preziosi per tutto il nostro territorio. La signora Maria rappresenta una testimonianza straordinaria di forza, radici e resilienza, ed è per noi un punto di riferimento fondamentale che illumina la storia del quartiere Santa Maria e di tutta Catanzaro. A lei, a nome della città e dell’amministrazione di Catanzaro, vanno i nostri più sentiti e sinceri auguri di buon compleanno».