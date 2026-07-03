L’ufficio Acquedotti di Palazzo de Nobili comunica che a seguito di un indifferibile ed urgente intervento di riparazione della condotta idrica è stata sospesa l’erogazione da serbatoio Madonna dei Cieli per le seguenti zone: quartiere Catanzaro Nord da via Luigi Rossi a via Indipendenza, da via Cortese a San Leonardo, via Milano, via Crispi, via Schipani, via Buccarelli, via Jannelli, via Mario Greco, via De Riso e zone limitrofe. Il servizio verrà ripristinato a lavorazione ultimata presumibilmente per le ore 13:00 di oggi 3 luglio.
Interruzione idrica a Catanzaro
Articoli Correlati