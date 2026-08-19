“L’unica vera prigione è la paura” - Aung San Suu Kyi
HomeFronte del palcoFronte del palco Vibo ValentiaNel blu, il racconto intimo su Modugno in scena a Capo Arte...
Fronte del palcoFronte del palco Vibo Valentia

Nel blu, il racconto intimo su Modugno in scena a Capo Arte Teatro

Negli anni del boom economico, a cavallo del 1958, l’Italia viveva un momento in cui si poteva credere ancora in tutto, anche nel futuro, perseguendo la felicità. Quella felicità, negli stessi anni, esplose in una canzone che divenne un simbolo di rinascita e di leggerezza: “Nel blu dipinto di blu”, di Domenico Modugno, rappresentava un riscatto, in uno tra i periodi più positivi degli ultimi decenni.

 

Mario Perrotta, autore, attore e regista teatrale, considerato una delle voci più significative del panorama teatrale italiano, sarà in scena con  “Nel blu”, che sarà ospitato sabato 22 agosto alle 21:30 a Torre Marrana nell’ambito di CAT – Capo Arte Teatro Festival.

 

Testo e regia di Mario Perrotta, collaborazione alla regia Paola Roscioli, musiche di Domenico Modugno, per una produzione Permar Compagnia Mario Perrotta, Emilia-Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale.

Sulla scena con l’autore, i musicisti Vanni Crociani, pianoforte e fisarmonica, Massimo Marches, chitarra e mandolino, e Giuseppe Franchellucci, violoncello, che con Perrotta hanno curato anche gli arrangiamenti.

 

Lo spettacolo, vincitore del Premio Ubu 2025 come Migliore progetto sonoro, ricostruisce la vita di Domenico Modugno, da quando il cantautore partì dalla Puglia, fino al successo del Sanremo ’58, l’anno in cui “Nel blu dipinto di blu” ottenne la prima posizione, diventando uno dei brani simbolo del periodo, ancora pieno di ottimismo e spensieratezza. Un uomo che aveva lasciato la sua terra per fare l’attore, ma che si era ritrovato qualche anno dopo, invece a fare il cantante, che voleva cantare la felicità di allora, nonostante sapesse fosse un concetto effimero.

 

«Nel blu è il racconto intimo di un uomo di una terra dimenticata da Dio – quella Puglia che sarebbe rimasta alla periferia del regno ancora per decenni, almeno fino a quando anche io la lasciai per cercare una vita artistica altrove – che parte all’avventura per “fare l’attore” e si ritrova, dopo pochi anni, a insegnare a tutto il mondo a “volare”: apre la bocca e trascina via con un urlo irrefrenabile ogni residuo fosco del dopoguerra» sono le parole dell’autore.

 

Col suo spettacolo, Perrotta prova a raccontare la storia di Modugno con tutta la cura possibile, con l’obiettivo di non deludere un uomo che viene dalla sua stessa terra.

«Un racconto di un’esistenza guascona e testarda in cui i musicisti/compositori con me sul palco sono l’altra voce di Domenico Modugno, quella voce che le parole non riescono e non possono rappresentare».

 

Capo Arte Teatro Festival è un progetto di DRACMA – Centro di Produzione teatrale, con la direzione artistica di Andrea Naso, organizzato da PRO Loco di Capo Vaticano e in collaborazione con Associazione InUtile, food partner Tata’s, con il sostegno del Comune di Ricadi, Regione Calabria e MIC.

 

Avviso Centri di Residenza – MiC FNSV Regione Calabria PAC 14-20 Asse VI_Az. 6.7.1 L.R. 19/17.

Articolo PrecedenteAttesa per Tentazioni d’opera stasera al Teatro Marrana
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Il 21 agosto sulla spiaggia di Soverato concerto-tributo ai Queen e a Freddie Mercury

Festival d’Autunno, a settembre riflettori puntati sulle Ebbanesis, sulla vita di Marilyn Monroe e la musica di Burt Bacharach

Percorsi Divini – Bisignano Wine Fest: appuntamento per il 21 agosto

Fondi UE, De Cicco: “Giunta Regionale sblocchi subito 1,4 miliardi fermi”

Catanzaro: domani il concerto di Bungaro a Piazza Dogana

Operazione “Medusa” nel Crotonese: il plauso di UNARMA

Emodinamica, Laghi: “Equipe itineranti a parte, la Regione come vuole curare chi l’infarto acuto ce l’ha in atto?”

“Gente in Aspromonte”, ad Africo l’VIII edizione del raduno sotto le querce nel segno di Corrado Alvaro

“Provincia in Formazione”: al via a settembre il piano formativo per i Comuni

San Giovanni in Fiore, porte del Comune chiuse al presidente del Consiglio e ai Capigruppo. Denuncia ai Carabinieri e richiesta urgente al Prefetto

“La Calabria tra Medioevo ed Età Moderna (Secoli XV – XVI)”: stasera incontro a Reggio Calabria

Dal 22 agosto la Festa della Madonna della Grazia di Gallico Superiore

Transumanze Sila Festival 2026: musica e teatro il 22 agosto a Camigliatello

Ultraleggero precipitato nel Cosentino, trovati i resti del velivolo: deceduti i due avvocati a bordo

Il 21 agosto a Guardia Piemontese il terzo appuntamento del tour teatrale notturno “Notte valdese occitana”

Disinfestazione antialare a Catanzaro Nord: l’elenco delle zone interessate e le raccomandazioni alla cittadinanza

Taurianova, il fascino del pesce spada di Scilla tra mito e leggenda nel libro di Francesco Porcaro

Riprende la preparazione dell’Africo

Premio regionale “Ligheia Calabria Libera 2026”: a Falerna si premiano le eccellenze calabresi per Ambiente, Legalità e Salute

Crotone: prostituzione e abusi su minore, 6 arresti e hotel sequestrato

​A Castrovillari il cinema internazionale ritrova la sua dimensione umana: tra la memoria della pellicola e il futuro del cortometraggio d’autore

La Dierre Basket ingaggia Umberto Indelicato

Giannetta (FI): “San Ferdinando, balneabilità: obiettivo raggiunto”

AMC cambia passo: online il nuovo sito per una mobilità sempre più smart

Consiglio Comunale di Cassano All’Ionio convocato per il 24 agosto

Anno scolastico 2026/2027, apertura delle iscrizioni ai servizi di refezione e trasporto a Vibo Valentia

Catanzaro festeggia i 100 anni di Maria Esposito: la visita della vicesindaca Iemma

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Miluna Città di Dipignano 2026

Jova Summer Party, AMC: aree di sosta e navette per raggiungere l’evento

Il bilancio dello Street Book Festival di Crotone

Sacred Heart – A Night Divine In The Name Of Dio: Carl Sentance & Rowan Robertson al RockOn Martirano Lombardo nel nome di Ronnie...

Reggina: è bastato un mese di Lotito per mandare in crisi la penosa classe giornalistica locale

Reggina in chiusura per Madia. Piace un difensore del Giugliano

A Cariati l’incontro tra Sinistra Italiana e il co-presidente della Linke Luigi Pantisano

Disinfestazione antialare a Catanzaro Centro: l’elenco delle zone interessate e le raccomandazioni alla cittadinanza

Dalla Marina al borgo, Pietrapaola riparte: boom di presenze a Ferragosto

Erosione costiera a Calopezzati, Laghi: “Litorale e cittadini non possono pagare i tempi della burocrazia”

Lamezia, 1,9 milioni di euro per l’ex Cinema Grandinetti: al via la rigenerazione

Scarti di Genio, da oggi le iscrizioni: l’11 settembre a Catanzaro workshop e concorso

Parchi marini, la Calabria punta sul turismo sostenibile: nasce il Circuito dei Servizi Turistici

Cardiologie calabresi: “Nessuna emodinamica chiusa, per le attività programmate saranno gli specialisti ad andare negli Spoke”

Estrazione illecita di materiale dal fiume Petrace: un arresto e un’impresa sequestrata a Rizziconi

Cirella, torna “Calici sotto le Stelle”: il 20 agosto il talk inaugurale sulle esperienze che generano territorio  

Ultraleggero disperso sull’Alto Tirreno cosentino: proseguono senza sosta le ricerche

Incendio boschivo doloso a Mileto, 49enne arrestato dai Carabinieri Forestali grazie a un drone

Chiodi sulla strada per Bivongi durante il Mercato della Badia. Cirillo: “Gesto gravissimo e inaccettabile”

Dissesto idrogeologico, Madeo: “Manutenzione di argini e canali, non aspettiamo la prossima emergenza”

Laino Borgo, nasce il Premio Artemide: cultura, musica e ricerca per valorizzare il Pollino

Catanzaro Lido, al via le iscrizioni alle Sezioni Primavera: il nuovo asilo nido apre a ottobre

Asilo nido a Catanzaro Lido, Igea Caviano (PD): “Dagli annunci ai fatti. Un servizio essenziale per le famiglie, ma l’obiettivo è crescere ancora”

Controlli dell’Ispettorato del Lavoro a Reggio Calabria: irregolarità in agricoltura e sanzioni nella Piana di Gioia Tauro

Guardia di Finanza, controlli estivi nel Vibonese: scoperti lavoratori irregolari e sequestrati 7 mila articoli

Il Festival delle Serre 2026: Cerisano riaccende la sua magia

Guardia di Finanza, controlli estivi nel Crotonese: 400 finanzieri in campo e oltre 180 mila prodotti sequestrati

Guardia di Finanza, controlli estivi nel Cosentino: oltre 530 finanzieri in campo

A Belmonte il tramonto si ascolta: sulla spiaggia arriva “Flusso”

Guardia di Finanza, controlli estivi nel Catanzarese: oltre 1.000 finanzieri in campo e 230 mila prodotti sequestrati

Vibo Valentia, Guardia di Finanza in campo per la sicurezza delle coste: 656 controlli dall’inizio dell’estate

Sanità, Scaramuzzino: “Liste d’attesa fino al 2028, il diritto alla salute non può diventare una questione di reddito”

Dierre Reggio Calabria, ufficiale l’ingaggio del playmaker Filippo Marcone

Province, O.Greco: “Decreto PA solo fumo negli occhi. Serve elezione diretta”

La Strada: “Reggio ha bisogno di un piano di manutenzione programmata delle sue aree archeologiche”

Tiriolo (Cz), riapre il Parco Archeologico di Gianmartino: visite straordinarie al sito del “Palazzo dei Delfini” e alle nuove sale del Museo Archeologico Regionale

Nuovo Piano rifiuti, Granata chiede accesso agli atti: “Servono chiarezza e controllo pubblico”

Catanzaro, Settore Servizi Demografici: “Sportelli regolarmente operativi nel pomeriggio. Nessun blocco strutturale”

Aree interne, Stasi: “I borghi non si salvano con la nostalgia, servono infrastrutture e servizi”

Palizzi (RC), viaggio tra stelle e memoria: dal percorso di Edward Lear alle immagini del James Webb Telescope

Ravagnese, riattivato il servizio per il rilascio dei tesserini venatori. Vetta: “Questo il senso della nostra azione politica”

L’Unità Operativa di Neurologia dell’AOU “Dulbecco” di Catanzaro primo centro in Calabria ad avviare la nuova terapia per la demenza di Alzheimer

Falerna Bandiera Blu, Montuoro: “La Calabria cambia passo nella tutela e valorizzazione del mare”

Aperte le iscrizioni alle Sezioni Primavera dell’Asilo Comunale di Catanzaro Lido per l’anno educativo 2026/27

Jova Summer Party a Catanzaro: tutte le indicazioni su parcheggi, viabilità e trasporti

San Giorgio Morgeto, il 22 agosto chiude TeatroInPiazza 2026 con la commedia dialettale “Girolamu Stuppapamgugghj: lu mortu intra”

Catanzaro, progetto “Una casa per tutti”: pubblicati gli elenchi degli ammessi e dei non ammissibili

Diamante (Cs), esiti eccellenti dalle analisi ARPACAL: “Il nostro mare è vivo e pulito”

Tonno Callipo, arriva la centrale Sarah Mazzucca: “A Vibo per crescere e dare il mio contributo”

Martufello protagonista a Capo Rizzuto con “50 anni di risate”

Tesserini venatori e micologici, l’assessore Maiolino: “Rafforziamo il servizio e lo avviciniamo ai cittadini”

Tropea celebra la Liberazione del 1615: il 23 agosto torna la Parata di rievocazione storica

Autonomia differenziata, la Cgil Area Vasta aderisce alla petizione. Il segretario generale Scalese: “Difendere la Calabria significa difendere uguaglianza, lavoro e servizi pubblici”

Viola Reggio Calabria: al via la campagna abbonamenti 2026/27

Catanzaro, Veraldi denuncia: “Degrado in via Manganelli, da sette mesi una grata danneggiata e due buche attendono interventi”

“Diga del Metramo, l’acqua c’è ma non arriva ai campi”: De Cicco e Ranuccio chiedono tempi e risorse per completare l’opera

Tropea (VV), il TAR non sospende l’ordinanza sull’alcol: “Prevale l’interesse all’ordine pubblico”

Parole in Sila: l’intelligenza artificiale al centro del confronto tra diritto, etica e dignità umana

Femminicidi, Madeo: “Subito l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole”

Pirossigeno Cosenza, Manu Gallo firma il rinnovo: sarà vice di Carolillo e guiderà una Under

Foce del Corace, Legambiente: “Non è un episodio isolato, serve intervenire sulle cause dell’inquinamento”

A Gerace “Respiri mediterranei”: musica barocca, mito e teatro nel ritrovato Convento dei Cappuccini

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Città di Torano Castello 2026

Scommesse in Calabria, la Cassazione conferma la condanna per la titolare di un’agenzia estera: “Conti di gioco intestati falsamente e minori in sala”

Cinquefrondi (RC), beni confiscati alla criminalità: pubblicato l’Avviso per l’assegnazione gratuita a enti e associazioni

Walter Melcore aderisce a Futuro Nazionale

Suppletive a Reggio Calabria, Carmine Fotia rompe gli indugi: “Mi candido per vincere, attendo decisione del campo progressista”

A Camigliatello la XXV edizione degli “Incontri di agosto”: riflettori sull’Abbazia di Corazzo

Reggio, Vinco e Pavigliana in festa: quattro giorni di musica, tradizioni, gastronomia e spettacoli per valorizzare il territorio

‘Cirò Marina Bene Comune’: “Spiagge libere senza assistenza: perso anche il contributo regionale per l’accessibilità”

Tutto pronto per il Festival delle Migrazioni di Acquaformosa: sette giorni di incontri, cultura e musica nel segno della Resistenza

Comune di Catanzaro, concorso per un dirigente avvocato: assunzione a tempo indeterminato

TARI 2026, recapito degli avvisi in via di completamento a Catanzaro. Lacava: «Nessuna sanzione o interesse per i pagamenti dopo le scadenze»

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook