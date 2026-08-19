Percorsi Divini – Bisignano Wine Fest: appuntamento per il 21 agosto

Far conoscere e promuovere il territorio di Bisignano attraverso le sue eccellenze enogastronomiche, la cultura, le tradizioni e le produzioni identitarie della Calabria: nasce con questo obiettivo Percorsi Divini – Bisignano Wine Fest che torna il 21 agosto 2026, negli spazi del Piazzale Sant’Umile da Bisignano , con un programma che accompagnerà il pubblico per l’intera giornata.

Non un semplice festival del vino, ma un vero e proprio percorso esperienziale alla scoperta di Bisignano e della sua identità. Una giornata durante la quale enogastronomia, arte, storia e musica diventano strumenti attraverso cui raccontare il territorio e creare nuove occasioni di incontro tra produttori, operatori, cittadini e visitatori.

L’iniziativa è realizzata dall’associazione Maggese Factory, realtà impegnata da anni nella promozione e valorizzazione del territorio attraverso eventi, manifestazioni culturali ed enogastronomiche, con la collaborazione del comune di Bisignano e dell’assessore all’Agricoltura Francesco Chiaravalle, con l’obiettivo comune di creare un evento capace di coniugare promozione territoriale, turismo, cultura ed eccellenze agroalimentari.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Il percorso prenderà il via con l’apertura dell’Infopoint e con il tour guidato “Sulle Orme di Sant’Umile”, un itinerario attraverso la storia, la spiritualità e il patrimonio culturale del territorio.

Grande spazio sarà dedicato al mondo del vino attraverso il Wine Talk “Salotto Divino”, momento di confronto dedicato ai giovani, al ritorno alla terra, al settore vitivinicolo e alle prospettive di sviluppo sostenibile per gli imprenditori del vino in Calabria moderato dal giornalista Valerio Caparelli.

Il programma proseguirà con una masterclass, realizzata in collaborazione con AIS Calabria, e con lo showcooking dedicato ai sapori e alle eccellenze del territorio, trasformando i prodotti della terra calabrese in un’esperienza di conoscenza, racconto e degustazione.

Con l’apertura del “Village Percorsi Divini”, produttori, aziende e realtà del territorio diventeranno protagonisti di un grande spazio dedicato alla promozione delle produzioni locali, alla convivialità e all’incontro diretto con il pubblico.

In chiusura di giornata la musica diventerà protagonista grazie all’associazione Way Music Festival, con il cantante Ghenna e il DJ Set di Molella, uno dei nomi più conosciuti della scena dance italiana.

Percorsi Divini – Bisignano Wine Fest ha partecipato al Bando AGORÀ della Regione Calabria, nell’ambito del POC 2014-2020.

Progetto finanziato con risorse POC 2014-2020 – Azione 6.8.3.