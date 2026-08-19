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Festival d’Autunno, a settembre riflettori puntati sulle Ebbanesis, sulla vita di Marilyn Monroe e la musica di Burt Bacharach

Il sipario sta per aprirsi e il palco è pronto ad accogliere i suoi grandi interpreti. Cresce l’attesa per la XXIII Edizione del Festival d’Autunno, la rassegna ideata e diretta da Antonietta Santacroce. Quest’anno il Festival torna con un’anteprima estiva, dal 4 al 18 settembre, che porterà in location storiche della provincia catanzarese tre spettacoli all’insegna di “Musica, Visioni e Meraviglia”. Squillace e Borgia ospiteranno grandi omaggi a celebrità del Novecento e viaggi attraverso culture, lingue e tradizioni. Le serate si svolgeranno tra le mura millenarie del Castello Normanno, nell’Anfiteatro Villa Pertini e nella cornice suggestiva di Palazzo Mazza, luoghi che da sempre dialogano con la storia e la cultura del territorio.

Durante questa prima parte di Festival, che precede l’approdo a Catanzaro nel mese di ottobre, gli spettatori saranno trasportati in un percorso fatto di reinterpretazioni d’autore in spirito partenopeo con le Ebbanesis, nuove prospettive sulla donna dietro il mito di Marilyn Monroe e l’approfondimento del repertorio di altissimo livello di una leggenda della scena internazionale, Burt Bacharach. Il tutto nel segno della grande musica, vero trait d’union della kermesse.

La prima stagionale: Ebbanepolis. Un travolgente viaggio musicale da Napoli ai grandi classici internazionali.

Il cartellone si aprirà il 4 settembre al Castello Normanno di Squillace con Ebbanepolis, il concerto delle Ebbanesis che canta Napoli attraverso il mondo e ne fa risuonare la voce nella sua lingua autentica. Serena Pisa (voce e chitarra) e Viviana Cangiano (voce) costituiscono il duo che, dal 2017, si è fatto conoscere grazie alla reinterpretazione di grandi classici del rock e del pop internazionale in dialetto partenopeo.

Con questo spettacolo, le artiste intrecciano storiche hit a canti popolari, ritmi arcaici e racconti che vivono nella memoria, a cui si aggiungono brani della tradizione e inediti, creando un ponte continuo tra radici e presente. Le armonie vocali si fondono in un unico suono, trasformando il loro dialogo in un’emozione condivisa che accompagna il pubblico in una dimensione aperta al mondo e, allo stesso tempo, profondamente legata al capoluogo campano.

Marilyn, il mito compie 100 anni: la Prima Esecuzione Assoluta

Il palinsesto del Festival si arricchirà anche di una nuova produzione 2026 de La Corelli che verrà portata in scena in Prima Nazionale all’Anfiteatro Villa Pertini di Borgia l’11 settembreMarilyn, il mito compie 100 anni è un diario musicale e teatrale nato in occasione del centenario dalla nascita della diva, figura tra le più affascinanti e contraddittorie del Novecento. L’Orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani, accompagnerà il viaggio alla scoperta della voce di Norma Jeane Mortenson Baker, da sempre una donna nascosta dietro l’immagine pubblica, grazie alle musiche originali di Damiano Drei che ne prolungheranno i pensieri e gli stati d’animo.

Una testimonianza diretta ricostruita tra diari, lettere, appunti e poesie della protagonista, interpretata dall’attrice e soprano Mariska Bordoni, mette in luce la contrapposizione tra la maschera edulcorata imposta dallo star system e la fragilità della dimensione interiore di Norma Jeane, costantemente alla ricerca di un’identità che non fosse intrappolata nello stereotipo della stella cinematografica. Gli spettatori saranno invitati a lasciar andare l’icona dei tabloid per incontrare una donna che sceglie di mostrarsi nella sua autenticità, rivelando una sensibilità artistica e letteraria spesso rimasta nell’ombra.

Retrospettiva cinematografica dedicata a Marilyn Monroe

Accanto alla Prima Nazionale, il Festival proporrà anche una retrospettiva cinematografica curata dal critico Gianlorenzo Franzì, che offrirà uno sguardo approfondito sulla figura di Marilyn attraverso tre titoli fondamentali della sua carriera. All’Anfiteatro Villa Pertini di Borgia, sempre alle ore 19 e con ingresso gratuito, il pubblico potrà assistere a Quando la moglie è in vacanza (6 settembre), A qualcuno piace caldo (13 settembre) e Gli spostati (20 settembre), tre film che raccontano la metamorfosi artistica e personale dell’attrice, tra commedia, icona pop e dramma esistenziale.

Il finale con la grande musica di Bacharach in Love

Un viaggio raffinato nell’universo musicale del compositore che ha trasformato la canzone d’autore in un linguaggio capace di raccontare emozioni e sentimenti senza tempo. L’appuntamento finale per questa anteprima sarà il 18 settembre a Palazzo Mazza (Borgia), dove il trio composto da Renato Geremicca (voce), Massimo Ghetti (flauto) e Annalisa Mannarini (pianoforte) si esibirà con Bacharach in Love, uno spettacolo intenso e coinvolgente dedicato a Burt Bacharach.

Maestro della melodia e dell’eleganza pop, capace di fondere scrittura orchestrale e jazz in uno stile immediatamente riconoscibile, Bacharach ha lasciato un’impronta profonda nella musica internazionale. La sua attività per il cinema, premiata con tre Oscar, si integra con naturalezza nel suo percorso, arricchendo le sue doti di autore e confermando la sua capacità di raccontare emozioni attraverso forme e contesti diversi.

La rilettura proposta dal trio nasce dall’incontro di personalità artistiche complementari, ciascuna con le proprie caratteristiche distintive, rendendo il progetto unico nel panorama cameristico italiano. Renato Geremicca porta con sé un’esperienza che attraversa teatro musicale, canzone d’autore e progetti crossover; Massimo Ghetti, flautista dell’Orchestra La Corelli, illumina le melodie con una linea elegante e precisa; il pianoforte di Annalisa Mannarini avvolge il tutto con un suono morbido e cinematografico, attento alle atmosfere e agli arrangiamenti. Il concerto sarà accompagnato da una selezione di immagini poetiche che ne amplificano la carica evocativa.

Scegliere il Festival

I biglietti per l’intero palinsesto del Festival d’Autunno sono in vendita online su www.festivaldautunno.com e nelle rivendite fisiche Ticketone. Il programma, oltre agli eventi citati sopra, ha al suo interno appuntamenti di altissimo valore culturale e in esclusiva per la Calabria, con nomi come Massimo RanieriVinicio Capossela e Pierpaolo CapovillaGonzalo RubalcabaBiagio Izzo, Dee Dee Bridgewater, Malika Ayane. Per favorire la partecipazione dei più giovani, il Festival ha previsto una riduzione su abbonamenti e biglietti dedicata agli Under 30, pensata per rendere più accessibile un cartellone che unisce generazioni diverse attraverso la cultura. Gli ultimi abbonamenti rimasti potranno essere sottoscritti fino al 15 settembre.

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