Dalla Stanford University a Reggio Calabria: l’innovazione come strumento per progettare una vita piena di significato

Mercoledì 8 luglio, dalle ore 18:30, a Reggio Calabria, un’esperienza partecipativa ispirata al metodo Designing Your Life con Francesca Parviero e Antonia Russo.

L’innovazione viene spesso associata allo sviluppo di nuove tecnologie, prodotti e servizi. Negli ultimi anni, però, alcuni dei più importanti approcci sviluppati nel mondo dell’innovazione hanno aperto una prospettiva diversa: utilizzare gli stessi strumenti per accompagnare le persone nelle scelte, nei cambiamenti e nelle transizioni che caratterizzano il loro percorso personale e professionale.

Da questa riflessione nasce “Progetta una vita piena di significato”, un’esperienza che unisce conversazione, partecipazione attiva e networking per creare uno spazio di confronto dedicato a chi desidera guardare al proprio futuro con maggiore consapevolezza.

L’iniziativa prende ispirazione dal metodo Designing Your Life, sviluppato da Bill Burnett e Dave Evans alla Stanford University, e dalle riflessioni contenute nel loro più recente libro How to Live a Meaningful Life. Un approccio che applica i principi del Design Thinking alle scelte personali e professionali, invitando le persone a esplorare nuove possibilità attraverso curiosità, sperimentazione e progettazione consapevole.

Al centro della serata, una conversazione tra Francesca Parviero, Founder di Linkbeat, Designing Your Life e Designing Meaning Coach, autrice della prefazione dell’edizione italiana di Designing Your Life, e Antonia Russo, Ingegnere, PhD e Innovation Designer. Un dialogo che alternerà riflessioni, partecipazione attiva e confronto con il pubblico, offrendo ai partecipanti strumenti, spunti e occasioni di confronto per affrontare con maggiore consapevolezza le scelte che riguardano il proprio futuro personale e professionale.

«Mi piace pensare che l’innovazione non sia un luogo, ma un incontro. Tra idee e persone, tra competenze e territorio, tra ciò che siamo oggi e ciò che possiamo diventare. Per questo ho voluto portare questa esperienza a Reggio Calabria. Credo che anche il nostro territorio debba avere l’opportunità di confrontarsi con idee, strumenti e approcci capaci di aprire nuove possibilità e di aiutare le persone a guardare con maggiore consapevolezza al proprio percorso personale e professionale. Perché l’innovazione genera valore quando diventa accessibile, condivisa e capace di creare connessioni.» – Antonia Russo

L’evento rappresenta un’occasione di incontro tra professionisti, studenti, imprese, istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’innovazione che metta al centro le persone e favorisca il dialogo tra competenze, esperienze e generazioni diverse.

Questo primo appuntamento è stato condiviso tra partner, Ordine degli Ingegneri e degli Architetti PPC della Provincia di Reggio Calabria, Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria e Associazioni che hanno scelto di sostenerne la realizzazione, confermando il valore della collaborazione tra professioni, imprese e territorio nella costruzione di nuove opportunità di crescita condivisa. Un ringraziamento particolare ad AIDIA Reggio Calabria, Main Community Partner dell’iniziativa del cui Consiglio Direttivo fa parte Antonia Russo, che con AIDIA RC Estate accompagnerà la conclusione della serata con il tradizionale appuntamento estivo finalizzato all’incontro, al networking e alla condivisione.

Informazioni sull’evento

Data: mercoledì 8 luglio 2026

Orario: ore 18:30

Luogo: Piro Piro, Reggio Calabria

Iscrizioni: aperte fino a martedì 7 luglio 2026 tramite il modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/WdmYvKksHUzpYGEc9

I posti sono limitati.