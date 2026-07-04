Prumo celebra la festa di Santa Maria delle Grazie tra fede, tradizione e momenti di comunità

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Santa Maria delle Grazie, venerata nell’omonima chiesa di Prumo, dove da generazioni la devozione mariana rappresenta un punto di riferimento spirituale per i fedeli delle comunità di Prumo, Riparo e Cannavò.

In preparazione alla festa, prosegue il Triduo di preghiera, con la celebrazione della Santa Messa ogni sera alle ore 19.00, presieduta dal parroco don Giovanni Gattuso. Un cammino di fede che accompagna i fedeli verso la giornata conclusiva delle celebrazioni.

Questa sera, 4 luglio, presso il Parco della Graziella, prenderanno il via anche i festeggiamenti civili, organizzati dall’Associazione Oratorio Sant’Agata. A partire dalle ore 20.00 sarà possibile degustare un gustoso panino con la salsiccia, mentre alle ore 22.00 il pubblico potrà assistere al concerto del Peppe Sapone Trio 2026, per una serata all’insegna della musica e della convivialità.

Il momento culminante dei festeggiamenti religiosi sarà domani, 5 luglio. Alle ore 18.00 sarà celebrata la Solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta da Padre Giovanni Zappalà, parroco di Ortì e Arasì, e concelebrata dal parroco don Giovanni Gattuso. Al termine della celebrazione, alle ore 19.00, si svolgerà la tradizionale processione con il simulacro di Santa Maria delle Grazie, che attraverserà le principali vie della comunità di Prumo, accompagnata dalla partecipazione dei fedeli e dalla preghiera.

La serata di domani 5 luglio proseguirà nuovamente al Parco della Graziella con il Secondo Raduno di Organetto e Tamburello, in programma alle ore 21.00 e organizzato da Giuseppe Retto. L’evento sarà dedicato alla musica popolare e alle tradizioni del territorio e sarà accompagnato dalla degustazione di panini con salsiccia e patate.

«La festa di Santa Maria delle Grazie – afferma il parroco don Giovanni Gattuso – è un invito a guardare a Maria come Madre che accompagna il cammino di ogni famiglia e di ogni credente. A Lei affidiamo le nostre comunità di Prumo, Riparo e Cannavò, i bambini, i giovani, gli anziani e quanti vivono momenti di difficoltà, certi che la sua materna intercessione continui a sostenerci nella fede e nella speranza».

Don Giovanni Gattuso rivolge inoltre un sentito ringraziamento a quanti, con impegno e spirito di servizio, hanno contribuito all’organizzazione della festa: l’Associazione Oratorio Sant’Agata, la Commissione Custodia del Creato ed Eventi della Parrocchia, i volontari, gli operatori parrocchiali, gli sponsor, le autorità civili e militari e tutti coloro che, in forme diverse, hanno offerto il proprio contributo per la buona riuscita delle celebrazioni religiose e civili. Un ringraziamento particolare è rivolto ai fedeli e ai devoti che, con la loro presenza e partecipazione, testimoniano ogni anno il profondo legame con Santa Maria delle Grazie.

«Tutto questo – conclude il parroco – è segno vivo della nostra comunità parrocchiale, che si ritrova attorno alla fede, alla tradizione e alla fraternità, crescendo nello spirito di unità e di servizio reciproco».