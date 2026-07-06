“L’unica vera prigione è la paura” - Aung San Suu Kyi
HomeCalabriaCatanzaroLamezia Terme, il teatro incontra la comunità: GALA emoziona Savutano nella festa...
CalabriaCatanzaro

Lamezia Terme, il teatro incontra la comunità: GALA emoziona Savutano nella festa di Santa Maria Goretti

È stata una serata nella quale il teatro ha ritrovato una delle sue espressioni più autentiche: quella di saper unire le persone. Sul sagrato della Chiesa di Santa Maria Goretti, nel quartiere Savutano di Lamezia Terme, la compagnia GALA – Giovani Artisti Lametini Associati ha portato in scena “Pazzi per Caso”, regalando alla comunità un momento nel quale arte, cultura e partecipazione si sono intrecciate in un’unica esperienza condivisa.

La suggestiva scalinata della chiesa si è trasformata, per una sera, in un naturale teatro sotto le stelle, accogliendo famiglie, giovani, bambini e tanti cittadini che hanno condiviso non soltanto una rappresentazione, ma un’occasione per ritrovarsi insieme, sorridere, riflettere e riscoprire il valore più semplice e, forse, più prezioso dello stare accanto agli altri.

Con il suo raffinato gioco degli equivoci e il sottile confine tra apparenza e realtà, “Pazzi per Caso” ha confermato ancora una volta la propria capacità di coinvolgere e divertire, accompagnando il pubblico in una riflessione che, dietro la leggerezza della comicità, racconta le fragilità dell’uomo, le sue contraddizioni e quella continua ricerca di autenticità che appartiene a ciascuno di noi.

Determinante, ancora una volta, la regia di Roberto Panzarella, che con sensibilità, equilibrio e una meticolosa cura dei particolari ha saputo costruire uno spettacolo armonioso, valorizzando ogni interprete e mantenendo costante il ritmo della narrazione. Accanto a lui, un gruppo di attori che continua a crescere replica dopo replica grazie al talento, ma soprattutto alla dedizione, allo spirito di sacrificio e alla passione che ciascun componente mette quotidianamente al servizio della compagnia. È in questa condivisione di intenti che si riconosce l’identità più autentica di GALA, una famiglia artistica che continua a fare del teatro uno straordinario strumento di incontro e di crescita.

La serata ha confermato anche quanto le feste cittadine e le ricorrenze religiose continuino a rappresentare uno dei patrimoni più preziosi delle nostre comunità. Non soltanto appuntamenti di devozione, ma occasioni nelle quali una città riscopre la propria identità, rinsalda i legami tra le persone e trova nella cultura un prezioso alleato per costruire partecipazione e comunità attiva.

Un sentito ringraziamento la compagnia desidera rivolgerlo a Don Pino Angotti e all’intera comunità della Parrocchia di Santa Maria Goretti, per l’accoglienza riservata e per aver voluto condividere con GALA una serata così significativa. Aver avuto l’onore di portare il teatro nel cuore di questa festa ha rappresentato molto più di un’esperienza artistica: è stata anche l’occasione per conoscere più da vicino la figura della Santa alla quale la comunità guarda con profonda devozione e di tornare a casa con una consapevolezza in più.

 

E proprio oggi, che ricorre la memoria liturgica di Santa Maria Goretti, è importante ricordare come la Sua santità continua a parlare con una sorprendente attualità, non tanto per la straordinarietà degli eventi che hanno segnato la sua vita, quanto per la straordinaria forza del suo cuore. Una testimonianza che ricorda come la santità possa nascere nella quotidianità, attraverso il coraggio delle proprie scelte, il rispetto della dignità umana, la capacità di perdonare e di custodire il bene anche nelle prove più difficili. È un insegnamento che continua a parlare soprattutto ai giovani, chiamati a coltivare sogni, passioni e ideali senza mai perdere il rispetto dell’altro e il valore della fraternità.

Ed è così che, anche il teatro, attraverso il proprio linguaggio universale, può farsi interprete di questi valori. Non perché sostituisca la fede, ma perché contribuisce a raccontare ciò che rende l’uomo più umano. Ogni storia, ogni sorriso condiviso e ogni emozione vissuta sul palcoscenico possono diventare un piccolo seme di speranza, ricordandoci che l’odio, la violenza e l’indifferenza non devono trovare spazio nelle nostre comunità, lasciando invece crescere il dialogo, il rispetto reciproco e la cultura dell’incontro.

Forse è anche questo il significato più bello del cammino che GALA continua a percorrere attraverso la Calabria. Non soltanto raggiungere piazze, quartieri e luoghi ricchi di fascino, ma scoprire, tappa dopo tappa, il patrimonio umano, culturale e spirituale custodito dalle nostre comunità. Perché viaggiare significa anche questo: lasciarsi sorprendere dalle storie, dagli esempi e dai valori che ogni territorio sa custodire e che, proprio come il teatro, continuano a parlare al cuore delle persone.

Articolo PrecedenteLa Campagna Amica di Coldiretti arriva negli ospedali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Supercomputer e intelligenza artificiale: la ricerca dell’Unical punta alla fisica del futuro

Circoscrizioni giudiziarie, alla Camera il ciclo di audizioni: attesa per gli interventi dei vertici della magistratura calabrese

Turismo, Aloisio: “La Calabria cresce. Adesso abbiamo l’occasione di costruire il modello di sviluppo turistico dei prossimi anni”

Al via gli scavi internazionali nell’antica Nicea: studiosi italiani impegnati nella basilica sommersa del primo Concilio

Lattughelle, raid vandalico contro la stazione di sollevamento appena ripristinata: la condanna del sindaco Iacobini

La Campagna Amica di Coldiretti arriva negli ospedali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria

Vincenzo Roberto Leo: “Congratulazioni al neo assessore Massimo Ripepi, saprà mettere la sua esperienza al servizio della città”

Parte il progetto ALBERINCANTI sul territorio catanzarese: presentazione al Comune di Catanzaro

Il 9 luglio a Cosenza la presentazione di “Fuga dall’inferno” di Arcangelo Badolati

“Musica, Visioni, Meraviglia”: da oggi al via le prevendite del Festival d’Autunno

Gallerie di San Giovanni, l’assessora Monteverdi: “Riapertura da San Vitaliano per tutti i fine settimana estivi, ma il partenariato è bloccato dai ritardi del...

Intensificati i controlli della Polizia Locale sul litorale di Corigliano Rossano

Saline Joniche, inaugurata la scritta “I Love Saline J.”: nasce il percorso del “Comitato giovani Saline”

“Emozioni 2” pronto a sbalordire i pianisti

Il gruppo consiliare del Pd di Crotone: “Acqua, i cittadini meritano risposte. Dopo sei anni non è più tempo di promesse”

Parco Nazionale dell’Aspromonte e Parco della Murgia Materana collaborano per la conservazione del nibbio reale

Pallavolo, due arbitri reggini fanno carriera: Branca in Serie A e Corda promosso in Serie B

Reggio, la lettera aperta all’assessore Fiò: “Nel welfare servono ascolto reale e ponti tra istituzioni e fragilità”

Premio Moda 2026 a Matera: lo stilista cosentino Claudio Greco celebra la Calabria tra arte, stile e creatività

Governance Poll 2026, Occhiuto tra i governatori più apprezzati d’Italia con il 60% di gradimento

Girifalco (Cz), il M5S accende i riflettori sul Postamat: “Serve l’accesso 24 ore su 24”

Neurochirurgia e AI: all’UniCal il meeting internazionale con i pionieri delle neuroscienze di precisione

GAL Area Grecanica, approvato il bilancio 2025

Cosenza celebra i 150 anni di Pietro Mancini: presentato il fumetto dedicato al primo socialista calabrese

Lamezia, A Regola d’Arte chiude la rassegna estiva 2026 tra teatro, musical e impegno per la legalità

Villapiana (Cs), Carmela Cesarini: “I dipendenti comunali sono una risorsa, basta con i luoghi comuni”

Cassano allo Ionio (Cs), il Consiglio Comunale approva all’unanimità il regolamento delle Consulte

Incendio ai mezzi di Ecologia Oggi, Provincia Democratica: “Se doloso è un atto contro l’azienda e la città di Cosenza”

Reggio, successo per la prima Maccheronata di Concessa: festa sold out tra tradizione, musica e comunità

Referendum sui sottosegretari, il Comitato promotore: “La battaglia è partita da noi, ora ristabiliamo la verità”

Reggio, Fratelli d’Italia: Giuseppe Bilardi eletto capogruppo in Consiglio comunale

A Cardinale torna “Legami di Carta”: cinque appuntamenti con la grande letteratura

Incendio alla Ecologia Oggi, la condanna di Confindustria Cosenza: “Barbarie inaccettabile”

Rizziconi ospita la quattordicesima edizione del Premio Elmo: annunciato il comitato tecnico scientifico

Associazione Aratea lancia SuperAbilities, iniziativa per bambini e ragazzi con disagio psico-sociale

L’8 luglio a Catanzaro il convegno sugli zoocrimini in Calabria

“Conoscere, conservare e valorizzare: il patrimonio culturale del Comune di Reggio Calabria”: domani l’incontro

A Lamezia il premio nazionale Dario Galli, che tiene insieme le parole e le persone

Grande successo per “Metamorfosi – Festa della Seta 2026”: Mendicino chiude il festival con una serata da tutto esaurito

Cinque feriti in scontro tra tre auto nel Catanzarese. Uno è grave

Turismo, Occhiuto: “Calabria regina in Italia nel primo semestre 2026, boom stranieri”

Daniele Romeo nominato capogruppo di Reggio Futura in Consiglio Comunale

“Mare Divino – Estate 2026”: Cirò Marina inaugura la nuova stagione di eventi nel segno dell’identità, della cultura e della partecipazione

Conpait alla Festa di San Vitaliano: a Catanzaro due giorni di gusto, tradizione e solidarietà con la Don Dino Piraino

Smile Cosenza Pallanuoto maschile: festa per la serie B conquistata

“Una folle normalità”, domenica il primo spettacolo teatrale dell’estate 2026 di Isola Capo Rizzuto

Giunta di Reggio Calabria, Nesci: “Squadra di alto profilo per cambiare la città”

Inchiesta “Teorema”, disposto il giudizio immediato per cinque imputati: udienza il 14 ottobre

Importante battaglia vinta dall’On. Princi: “L’Europa per la prima volta mette concretamente i docenti al centro”

Strage dei quattro braccianti, la Cei calabrese rende omaggio alle vittime: “Un sogno di speranza e responsabilità”

Indennità di Pronto Soccorso, Cisl, Nursind e Fials assenti al confronto in Regione, mentre il Nursing Up prosegue la propria battaglia per il riconoscimento...

Reggina: lungo colloquio tra Lotito e mister Cudini

PNRR, sprint finale per Regioni e Comuni: Piemonte e Toscana centrano tutti gli obiettivi

Prumo celebra la festa di Santa Maria delle Grazie tra fede, tradizione e momenti di comunità

Festa di San Josemarìa a Cardolo di Feroleto Antico

Rubini porta a teatro “I fratelli De Filippo”: “Eduardo oggi racconterebbe il dilemma della verità”

Statale 106, dal convegno di Crosia nasce un impegno concreto: istituito il Tavolo Permanente e presentato il Protocollo d’Intesa per la sicurezza stradale

Laino Borgo: cresce l’attesa per l’arrivo del Va Pensiero Fest

Ulteriore, buona la prima a Reggio Calabria. Stasera riflettori sullo slideshow di Gabriele Cecconi al Funky Drop in via Marina bassa

Piazza De Nava, associazione Sensazioni Emergenti: “La vera ‘destabilizzazione’ non è la nuova scultura, ma l’esilio della memoria storica”

Virgilio Piccari racconta la Calabria come paesaggio dell’ascolto Al San Giovanni di Catanzaro la mostra fotografica “Geografie possibili – Suoni nel silenzio”

Hydrogen Valley di Lamezia, al via la fase dei collaudi

“Il medico a rovescio”. Quando la medicina torna a interrogare sé stessa: a Torre Sant’Antonio il libro che racconta un rivoluzionario del Seicento

Cerisano lancia “Da New York a Buenos Aires”: un luglio di musica tra jazz, tango, bossa nova e classica

In estate nuovi collegamenti ferroviari regionali per le mete turistiche

Assegnate le Borse di Studio 2026 del Percorso di Biologia con Curvatura Biomedica: premiati merito, impegno e talento

UGDCEC di Cosenza: l’Assemblea dei Soci del 3 luglio traccia il bilancio annuale

Fincalabra, Brutto (FdI): “Bilancio che certifica solidità e capacità di sostenere la crescita della Calabria”

Papasidero conquista la Bandiera Arancione

Rotary Club Palmi: premi e prestigiose onorificenze per i suoi soci

Zagor n. 783 – Il sigillo di Dagon: gli abissi dell’ignoto

Sentinelle del bene comune, Italia Care cerca giovani volontari: “Un percorso che forma le persone e crea opportunità”

UGS Catanzaro: “Preoccupazione per inchiesta su accesso a Medicina”

Trasporto pubblico, Stasi alla Regione: “Completare i finanziamenti e rivedere i criteri di assegnazione dei servizi”

Passaggio di consegne al Rotary Cosenza Nord: Fulvio Scarpelli guida il club nel segno dell’innovazione e del service

Melissa issa la 15esima Bandiera Blu e conferma la sua rotta green. Il sindaco Mauro: “Non è solo mare pulito, è una rivoluzione culturale”

Bimbo di due anni cade dalle scale di casa nel Vibonese: ricoverato in gravi condizioni a Catanzaro

AMACO, Rende: “Non possiamo voltarci dall’altra parte”

Il Salotto Diffuso d’estate: il Pollino, l’Arberia e i sogni di un ragazzo diventati un romanzo. Vakarici ospita Salvatore Franco e il suo “Il...

Sparatoria in discoteca a Sangineto, arrestato un 30enne: è accusato di tentato omicidio

Cirò, conti in ordine e nuovi cantieri. Il Sindaco: “Nessun predissesto, il Comune continua a programmare e ad investire sul futuro della comunità”

Minasi: “I nuovi treni sulla linea jonica sono una risposta concreta alle esigenze del territorio”

Alberi monumentali, Carpino: “Raccontano la storia di Catanzaro”

Dal 6 luglio torna l’Intercity Roma-Reggio Calabria sulla linea ionica: collegamento estivo sperimentale

Fondimpresa Calabria fa tappa a Cosenza: la formazione come motore di crescita per le imprese

Catanzaro, torna “SCHERMI – Cinema Multipiazza”: dal 8 all’11 luglio cinema itinerante nei quartieri con proiezioni gratuite e ospiti del cinema italiano

TFA, l’Università Magna Graecia ha pubblicato il bando di ammissione ai corsi formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di...

Catanzaro e PNRR: completato il 79% dei progetti, avanzano opere su scuola, mobilità e sanità in Calabria

Cosenza, decoro urbano e verde pubblico: l’Amministrazione difende il lavoro svolto e rilancia sul piano di riqualificazione della città

Villa San Giovanni, torna la “Domenica del Cuore”: prevenzione cardiologica gratuita e incontro con gli esperti della salute

Cosenza, premiata la migliore tesi in diritto penale: cerimonia in memoria dell’avv. Ernesto D’Ippolito a Palazzo dei Bruzi

Consiglio regionale Calabria, seduta del 7 luglio: i punti all’ordine del giorno

Villa San Giovanni (RC), rinviato l’evento “Disco Sound”

Welfare, Straface annuncia Tavolo permanente e Rete con le Asp: “Scendiamo in campo per abbattere l’invisibilità e garantire a ogni persona il diritto di...

Aeroitalia: nuovi voli Cagliari–Lamezia Terme dal 4 luglio 2026

“Il tempo del male”, Santo Gioffrè presenta il suo libro alla Biblioteca comunale di Caulonia Marina

Dalla Stanford University a Reggio Calabria: l’innovazione come strumento per progettare una vita piena di significato

Alberi monumentali, Colosimo: “Traguardo storico per Catanzaro, grazie alla partecipazione di cittadini e associazioni”

Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, 19 associazioni lanciano un appello: “Basta ritardi, il futuro della Calabria non può attendere”

“I padroni della ’ndrangheta. Malacarne. Una saga criminale” è il prossimo libro che leggerò

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook