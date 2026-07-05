Associazione Aratea lancia SuperAbilities, iniziativa per bambini e ragazzi con disagio psico-sociale

Al via al progetto SUPERABILITIES “La palestra sotto il cielo”: a Reggio Calabria il progetto d’eccellenza della Fattoria Sociale Reggina finanziato nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 20212027 grazie al contributo dell’Unione Europea e della Regione Calabria

Prende ufficialmente il via “La palestra sotto il cielo –

SUPERABILITIES” (CUP: J39I25002580006), un bando pubblico e un progetto ad altissimo valore educativo, terapeutico e sociale sul territorio reggino. L’iniziativa, promossa e sviluppata dalla Fattoria Sociale Reggina Aratea APS, è finanziata nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 grazie al contributo dell’Unione Europea e della Regione Calabria.

Aperte le iscrizioni per il bando pubblico

Il presente intervento è rivolto alla fascia d’età 4-18 anni, con disabilità e/o disagio psico-sociale. Un intervento strutturato per la valorizzazione delle abilità individuali e l’inclusione attraverso il volteggio terapeutico.

Scadenza domande: 25 agosto 2026.

Il bando offre a bambini e ragazzi, in una fascia d’età compresa tra i 4 e i 18 anni, l’opportunità di accedere a percorsi gratuiti e mirati di crescita, socializzazione e benessere psicofisico. L’obiettivo primario è scardinare i setting didattici e riabilitativi tradizionali per trasferirli in un ambiente naturale e stimolante, capace di valorizzare il potenziale di ogni singolo partecipante.

Il progetto Superabilities: l’approccio integrato e la relazione “infreedom”

Il cuore operativo dell’intervento si fonda su metodologie pedagogiche e motorie all’avanguardia che vedono l’animale non come un mero strumento, bensì come un partner paritario all’interno di una relazione affettiva e co-educativa. Le attività comprenderanno il metodo Cavalgiocare®, incentrato sul volteggio ludico equestre, su attività di acrobatica aerea e circensi, sul gioco e sulla consapevolezza corporea per stimolare la coordinazione e l’autostima con innovative sessioni di relazione e terapia “in-freedom” con il cavallo, svolte in spazi aperti e in totale assenza di costrizioni fisiche.

“Grazie al sostegno strutturale della Regione Calabria e dell’Unione Europea, con il progetto ‘SUPERABILITIES’ siamo in grado di mettere a disposizione delle famiglie del territorio un servizio d’eccellenza, gratuito e ad altissima specializzazione professionale”, spiega la dottoressa Irene Putortì, responsabile del progetto – “La nostra ‘palestra sotto il cielo’ vuole dimostrare come la terra e il rapporto autentico con gli animali possano abbattere qualsiasi barriera, convertendo le risorse rurali in formidabili vettori di inclusione e autonomia.”

Modalità di partecipazione e scadenze amministrative

La partecipazione ai percorsi è regolata dalle modalità previste dal bando pubblico, reperibile sul sito www.associazionearatea.it e sui social dell’ente erogatore.

Al fine di garantire la corretta selezione dei partecipanti, sulla base anche delle attitudini possedute, si procederà anche ad una selezione in presenza che avverrà nella prima metà del mese di settembre 2026.

• Scadenza per la presentazione delle domande: 25 Agosto 2026

• Destinatari ammissibili: Bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 18 anni.

• Reperimento moduli: Il testo del bando e la relativa modulistica ufficiale possono essere richiesti direttamente presso la sede operativa della Fattoria Sociale o tramite i contatti istituzionali indicati sotto.

Nei giorni successivi, presso i locali della struttura che ospita il progetto, si terrà una conferenza stampa, durante la quale si daranno ulteriori informazione relativi alla metodologia ed alle modalità di svolgimento delle attività.

L’invito a farsi promotori e moltiplicatori di questa fondamentale opportunità sociale è esteso a tutta la cittadinanza, alle famiglie, alle istituzioni scolastiche e ai pediatri di libera scelta del territorio reggino.

Contatti Istituzionali e Ufficio Stampa:

• Soggetto Attuatore: Fattoria Sociale Reggina Aratea Aps – via Eremo al Santuario, accanto alla Chiesa dell’Eremo – 89124 Reggio Calabria

• Sito istituzionale: www.associazionearatea.it

• Telefono / Coordinamento: 3497121161

• E-mail d’ufficio: segreteria.aratea@gmail.com

• Canali Ufficiali: Facebook e Instagram @FattoriaSocialeRegginaAratea