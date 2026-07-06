Università Magna Graecia, al via le iscrizioni a quattro corsi di laurea: posti disponibili e nuove opportunità formative

L’Università Magna Graecia comunica che da domani saranno aperte le iscrizioni per quattro corsi di laurea. A partire dalle ore 10:00 del 7 luglio sarà possibile procedere all’immatricolazione ai Corsi di Laurea in Scienze delle Investigazioni (150 posti disponibili), Organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e private(120 posti disponibili), Economia Aziendale (250 posti disponibili) e Sociologia e Servizio Sociale (200 posti disponibili). I corsi offrono una formazione d’eccellenza, con un numero di posti programmato per garantire un’elevata qualità della didattica e dei servizi agli studenti.

I Corsi di Laurea nel dettaglio

Il Corso di Laurea in Scienze delle Investigazioni ha l’obiettivo di formare esperti in strumenti giuridici, metodologici e tecnici per sistemi investigativi. Dura tre anni: il primo copre basi giuridiche e storico-filosofiche; il secondo e il terzo formano in servizi giuridici investigativi. Gli studenti apprendono come applicare conoscenze socio-giuridiche in contesti reali e acquisire prove tecnico-scientifiche per il processo penale. Il corso combina teoria e pratica, con laboratori e tirocini per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro. Gli studenti sviluppano competenze in raccolta e analisi di dati economici, finanziari e tributari, e acquisiscono conoscenze linguistiche e abilità informatiche.

Il Corso di Laurea Triennale in Organizzazioni delle Amministrazioni pubbliche e private forma esperti nella gestione di organizzazioni pubbliche e private, approfondendo aspetti giuridici, economici, sociali e organizzativi. Il corso sviluppa competenze linguistiche per un contesto globale e si articola su tre anni. Include attività formative a scelta per specializzarsi e tirocini presso aziende e enti convenzionati per applicare le conoscenze acquisite e familiarizzare con il mondo del lavoro. Il corso prepara i laureati a ruoli di gestione nelle imprese private e pubbliche. I laureati possono lavorare in Pubblica Amministrazione, enti pubblici e privati, terzo settore, aziende sanitarie e organizzazioni internazionali. Il corso di laurea triennale offre una solida preparazione economico-aziendale, perfezionando competenze giuridiche, economiche, finanziarie e quantitative per ruoli direzionali e gestionali in imprese ed enti pubblici e privati, e per attività imprenditoriali.

Il Corso di Laurea in Economia aziendale fornisce una formazione sui principi aziendali e le teorie economiche, con applicazioni pratiche. Include materie economiche, aziendali, matematiche, statistiche e giuridiche, combinando teoria e pratica. Il corso adotta metodi innovativi come laboratori e project work, favorendo il pensiero critico e la collaborazione, connessi al mondo del lavoro. Il corso prepara gli studenti con una base solida in economia e gestione aziendale, fornendo strumenti per l’analisi e la risoluzione di problemi aziendali e per l’imprenditorialità. I laureati possono lavorare nel settore pubblico o privato, incluse imprese, banche e società di consulenza. Possono anche accedere all’esame per Esperto contabile dopo il tirocinio.

Il Corso di Laurea in Sociologia e Servizio sociale forma esperti in analisi dei fenomeni sociali con specifiche competenze teoriche, metodologiche e interpretative, utili per la ricerca, le politiche pubbliche e i contesti organizzativi. Si tratta di un percorso formativo unico nel panorama regionale, con due indirizzi distinti: il Corso di Laurea in Servizio Sociale (L‑39) e il Corso di Laurea in Sociologia (L‑40). Il primo anno è comune e interdisciplinare, successivamente lo studente sceglie tra i due indirizzi. L’offerta didattica comprende moduli avanzati su innovazione sociale, transizione digitale, disuguaglianze e sostenibilità ambientale (twin transition), per rispondere alle sfide contemporanee.

La procedura di iscrizione/immatricolazione, disponibile sul portale unicz.esse3.cineca.it, è indicata sul sito istituzionale di Ateneo (link: https://web.unicz.it/it/news/131435/norme-per-l-ammissione-ai-corsi-di-laurea-laurea-magistrale-con-numero-massimo-di-iscrivibili-ad-esclusione-dei-corsi-di-laurea-in-medicina-e-chirurgia-odontoiatria-e-protesi-dentaria-e-professioni-sanitarie-a-a-2026-2027).

Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento dei posti disponibili.