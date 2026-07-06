Reggio, Antonino Quattrone nel direttivo nazionale UNCAT: “Orgoglio per tutto il territorio”

La Camera degli Avvocati Tributaristi della Provincia di Reggio Calabria esprime viva soddisfazione per l’elezione del proprio Presidente, avv. Antonino Quattrone, nel Consiglio direttivo nazionale di UNCAT – Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi, avvenuta in occasione dell’Assemblea nazionale riunitasi a Roma il 06.07.2026 per il rinnovo delle cariche associative.

L’Assemblea ha confermato alla Presidenza nazionale Gianni Di Matteo, alla guida di una squadra espressione delle diverse realtà territoriali dell’avvocatura tributaria italiana, in un quadro di rinnovata partecipazione e di equilibrio tra esperienza professionale e rappresentanza intergenerazionale.

L’elezione dell’avv. Antonino Quattrone nel direttivo nazionale costituisce un importante motivo di orgoglio per la Camera di Reggio Calabria e rappresenta un significativo riconoscimento del lavoro svolto sul territorio a tutela della cultura della legalità tributaria, del diritto di difesa e della specializzazione dell’avvocatura tributaria.

La presenza del Presidente della Camera reggina nel massimo organo direttivo dell’Unione nazionale rafforza il collegamento tra il livello territoriale e quello associativo nazionale, consentendo di portare anche all’interno del dibattito istituzionale il contributo, l’esperienza e le istanze provenienti dal Foro reggino e dal Mezzogiorno.

In una fase particolarmente rilevante per l’evoluzione del sistema tributario e della giustizia tributaria, la nuova consiliatura di UNCAT sarà chiamata a confrontarsi con temi centrali quali la piena attuazione della riforma della giustizia tributaria, il rafforzamento delle garanzie difensive del contribuente, la semplificazione normativa, la revisione del sistema sanzionatorio, la fiscalità internazionale, le procedure di accertamento e riscossione, la geografia giudiziaria tributaria e l’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore.

La Camera degli Avvocati Tributaristi della Provincia di Reggio Calabria guarda con fiducia a questa nuova fase associativa, certa che il contributo dell’avv. Quattrone potrà favorire una partecipazione sempre più attiva e qualificata del territorio calabrese ai processi di elaborazione e proposta sui grandi temi della fiscalità e della tutela giurisdizionale.

«Accolgo questa elezione con senso di responsabilità e con profonda gratitudine – dichiara l’avv. Antonino Quattrone – nella consapevolezza che essa rappresenta non soltanto un riconoscimento personale, ma soprattutto un attestato di considerazione per la Camera degli Avvocati Tributaristi della Provincia di Reggio Calabria e per il lavoro che, con impegno e continuità, viene portato avanti sul territorio. Sarà mio impegno contribuire, nell’ambito del direttivo nazionale, al rafforzamento del ruolo dell’avvocatura tributaria, alla tutela effettiva dei diritti del contribuente e alla promozione di una giustizia tributaria sempre più autorevole, efficiente e garantista».

La Camera reggina rivolge i migliori auguri di buon lavoro al Presidente nazionale Gianni Di Matteo, ai vicepresidenti, ai componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri, auspicando un triennio di proficuo impegno al servizio dell’avvocatura tributaria e delle istituzioni.