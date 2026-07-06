Poste Italiane: “Spegnimento notturno dei Postamat misura temporanea per contrastare gli attacchi con esplosivo”

Poste Italiane, scusandosi per il disagio, precisa che lo spegnimento serale e notturno degli ATM Postamat è una misura di carattere transitorio, assunta sulla scorta di una puntuale analisi del rischio e finalizzata al contrasto degli attacchi con esplosivo che hanno devastato numerosi uffici postali, danneggiando in molti casi anche gli edifici che li ospitano.

La disabilitazione notturna degli ATM, che intanto ha iniziato a produrre l’effetto di deterrenza atteso, si inquadra dunque in una logica di riduzione del danno. Quando un ordigno distrugge completamente un ufficio postale, il ripristino dei luoghi colpiti può richiedere infatti diverse settimane.

L’Azienda, consapevole del temporaneo incomodo che la parziale privazione del servizio, seppur aggiuntivo, può comportare, è impegnata in un piano di potenziamento delle misure di sicurezza passiva che, una volta completato, consentirà il ripristino del servizio ATM Postamat 24 ore su 24.