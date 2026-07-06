Amaco, Pierluigi Caputo: “Difendere il trasporto pubblico e tutti i posti di lavoro è una priorità per la Regione Calabria”

L’apertura manifestata dall’assessore Gallo rappresenta un segnale di responsabilità e di concreta attenzione verso l’Amaco, un’azienda strategica per il territorio cosentino – lo dichiara il consigliere regionale, capogruppo di Occhiuto Presidente, Pierluigi Caputo. La richiesta di sospendere ogni procedura di licenziamento e la disponibilità ad avviare un confronto con il curatore fallimentare e con tutti i soggetti interessati dimostrano la volontà della Regione di non lasciare nulla di intentato per arrivare a una soluzione condivisa.»

«In questa fase è fondamentale che prevalgano il dialogo e il senso delle istituzioni – prosegue Caputo – Abbiamo il dovere di utilizzare il tempo a disposizione per costruire un percorso credibile che consenta di tutelare i lavoratori e assicurare ai cittadini un servizio pubblico efficiente ed essenziale.»

«Continuerò a seguire con la massima attenzione l’evoluzione della vicenda, sostenendo il lavoro messo in campo dalla Giunta regionale. Sono certo che, attraverso la collaborazione di tutte le parti coinvolte, sarà possibile individuare una soluzione nell’interesse dei lavoratori, dell’azienda e dell’intera comunità cosentina.»

«In questo momento servono responsabilità, unità d’intenti e rapidità nelle decisioni – conclude Caputo – La Regione Calabria ha dimostrato di esserci e di voler accompagnare questo percorso fino a una soluzione definitiva.»