Cassano all’Ionio, incendio danneggia impianto di irrigazione a Lattughelle: Sinistra Italiana chiede interventi urgenti

“Abbiamo appreso con grande rammarico dell’incendio che, nelle scorse ore, ha messo fuori uso l’impianto di irrigazione di contrada Lattughelle a Cassano all’Ionio. Si tratta di un gesto grave, un vero e proprio atto di vigliaccheria che blocca nuovamente il normale svolgimento delle attività agricole, il cui grave stato di precarietà avevamo denunciato poco tempo fa.

Nel condannare quest’azione scellerata e nel chiedere che i responsabili vengano quanto prima assicurati alla giustizia, Sinistra Italiana fa appello all’ente competente affinché la funzionalità dei manufatti sia ripristinata in tempi rapidi, così da garantire la regolare irrigazione dei campi in periodo estivo. Ai lavoratori e alle lavoratrici del comparto agricolo giunga la nostra più sincera solidarietà”.

E’ quanto si legge in una nota a firma di:

Sinistra Italiana Cassano all’Ionio

Sinistra Italiana – Federazione Provinciale di Cosenza