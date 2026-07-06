Agenda Urbana 2021-2027, a Cosenza il nuovo bando per sostenere le imprese: mercoledì la presentazione

È in pubblicazione l’avviso di Agenda Urbana 2021-2027 denominato “Promuovere lo sviluppo economico delle città di Cosenza e Rende – Aiuti alle imprese”, uno strumento finalizzato a sostenere il tessuto produttivo locale e a favorire nuove opportunità di crescita per le imprese del territorio.

L’avviso sarà illustrato nel corso di un incontro pubblico in programma mercoledì 8 luglio, alle ore 11.30, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi.

Ad illustrare i contenuti, le finalità e le modalità di accesso alle misure previste saranno il Sindaco Franz Caruso, l’Assessore alle Attività Economiche e Produttive, Sarino Branda, e l’Assessore ai Lavori Pubblici Damiano Covelli.

L’iniziativa sarà caratterizzata da un taglio prevalentemente tecnico e operativo, con l’obiettivo di offrire alle categorie economiche ed agli operatori interessati tutte le informazioni necessarie per accedere alle opportunità previste dall’avviso in maniera semplice, consapevole e sostenibile.

Nel corso dell’incontro saranno inoltre presentati i servizi di supporto, gli strumenti informativi e le attività di accompagnamento che il Comune di Cosenza metterà a disposizione delle imprese per agevolare la partecipazione al bando e favorire il più ampio utilizzo delle risorse disponibili.

L’Amministrazione comunale invita imprese, associazioni di categoria, professionisti e tutti i soggetti interessati a partecipare all’incontro, che rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto su una misura strategica per lo sviluppo economico del territorio.