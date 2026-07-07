Caldo, torna il bollino rosso: giovedì massima allerta a Firenze, cresce il rischio afa anche in altre città

Le temperature tornano a salire e con esse aumenta anche il livello di allerta per le ondate di calore. Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dal Ministero della Salute, da giovedì 9 luglio farà il suo ritorno il bollino rosso, il livello massimo di rischio per la salute, previsto a Firenze.

L’allerta di livello 3 indica condizioni climatiche che possono provocare effetti negativi non solo sulle persone più fragili, ma sull’intera popolazione.

Già da domani, mercoledì 8 luglio, il quadro meteorologico subirà un peggioramento. Le città contrassegnate dal bollino arancione, che segnala un rischio per anziani, bambini e soggetti vulnerabili, saliranno a dieci: Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona.

Per la giornata di oggi, martedì 7 luglio, la situazione resta più contenuta. Firenze è l’unico capoluogo classificato con il livello arancione, mentre sono quindici le città in bollino giallo, fase di pre-allerta: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Civitavecchia, Latina, Messina, Milano, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia e Verona.

Parallelamente diminuisce il numero delle città in condizioni considerate favorevoli. I bollini verdi, undici nella giornata odierna, scenderanno a sette mercoledì e a cinque giovedì, mentre aumenteranno progressivamente le località interessate da condizioni di attenzione.

Per giovedì 9 luglio il Ministero della Salute prevede inoltre tre città in bollino arancione — Perugia, Pescara e Torino — e diciotto in giallo: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Il Ministero della Salute raccomanda, soprattutto nelle ore più calde della giornata, di limitare l’esposizione al sole, mantenersi adeguatamente idratati e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili, come anziani, bambini e soggetti affetti da patologie croniche.