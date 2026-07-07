Be Alternative Festival 2026: tra Sila e Cosenza un’estate di musica con Liftiba, Subsonica e Daniele Silvestri

Musica, natura e promozione del territorio tornano a incontrarsi con l’edizione 2026 del Be Alternative Festival, che propone un calendario di appuntamenti distribuiti tra il centro storico di Cosenza e il Parco Nazionale della Sila. Dopo gli eventi di anteprima firmati Mood Summer e BeColor, la manifestazione entra nel vivo con un programma che accompagnerà il pubblico tra concerti, esperienze immersive e valorizzazione delle eccellenze locali.

Il primo segmento del festival è in programma il 12 e il 19 luglio nella Riserva FAI I Giganti della Sila, dove il pubblico potrà assistere alle esibizioni di Birthh, Rossana De Pace e Sara Gioielli, insieme ai progetti sperimentali Resonare Silva, Edoardo Petracci e al duo formato da Caligiuri e Montebello, in un contesto naturale di particolare fascino.

La rassegna si trasferirà poi nel cuore di Cosenza. In Piazza XV Marzo, grazie alla collaborazione con L’Altro Teatro, il 22 luglio salirà sul palco Frah Quintale, mentre il 25 luglio sarà dedicato ai Litfiba. Per la band toscana si tratta dell’unica tappa calabrese del tour celebrativo “Quarant’anni di 17 Re”, che vedrà riunita la formazione storica composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo.

Il momento centrale del festival arriverà dal 31 luglio al 2 agosto sulle rive del Lago Cecita, a Camigliatello Silano, con i tradizionali Concerti sul Lago. Il cartellone prevede il 31 luglio le performance di Mogwai, Kings of Convenience e Altea. Il giorno successivo sarà la volta di Subsonica, Mille ed Eman, mentre la chiusura del 2 agosto sarà affidata a Daniele Silvestri, Giorgio Poi accompagnato dagli archi e Marco Castello.

Accanto ai concerti, il Be Alternative Festival proporrà anche escursioni, trekking ed esperienze enogastronomiche dedicate ai prodotti e alle tradizioni del territorio, confermando la volontà di coniugare spettacolo, sostenibilità e promozione della Calabria.