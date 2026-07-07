Coldiretti Giovani Impresa: Michelangelo Notarianni nuovo delegato per Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

Cambio ai vertici di Coldiretti Giovani Impresa per le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. L’assemblea interprovinciale dei giovani imprenditori agricoli ha eletto Michelangelo Notarianni come nuovo delegato dell’organizzazione, affidandogli il coordinamento delle attività e della rappresentanza sul territorio.

La nomina è stata ufficializzata nel corso dell’incontro ospitato all’Agriturismo Bardari di Curinga, appuntamento che ha riunito il Comitato regionale di Coldiretti Giovani Impresa per fare il punto sulle prospettive del comparto agricolo calabrese e sul ruolo delle nuove generazioni.

Imprenditore agricolo di Lamezia Terme, titolare dell’azienda “G.L. Petronio” e già presidente zonale di Coldiretti Lamezia Terme, Notarianni raccoglie il testimone da Marco Furchì. Tra i suoi compiti ci saranno il rafforzamento del coordinamento tra le imprese giovanili e la promozione di una maggiore partecipazione dei giovani agricoltori nelle attività dell’organizzazione.

Ai lavori hanno preso parte, tra gli altri, il direttore regionale di Coldiretti Calabria, Francesco Cosentini, il delegato nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, Enrico Parisi, il segretario nazionale Pier Carlo Tondo e il delegato regionale Francesco Bilardi.

Nel corso dell’assemblea sono stati affrontati diversi temi strategici per il settore, tra cui la multifunzionalità delle aziende agricole, la tutela del reddito degli imprenditori, lo sviluppo della filiera cerealicola e dell’olivicoltura, le produzioni brassicole, la gestione della fauna selvatica e il contrasto al caporalato.

Ringraziando i presenti per la fiducia ricevuta, Notarianni ha ribadito l’intenzione di svolgere il nuovo incarico puntando sul dialogo con le imprese e sulla collaborazione tra i territori. Ha inoltre evidenziato la necessità di rendere i giovani agricoltori sempre più protagonisti delle scelte che riguardano il comparto, favorendo il confronto e la condivisione di esperienze e proposte.

«Serve una rappresentanza giovane capace di ascoltare le aziende, intercettare le priorità delle imprese e tradurle in proposte concrete per l’organizzazione e per le istituzioni. A Michelangelo va il nostro augurio di buon lavoro, con la certezza che saprà dare continuità a quanto realizzato finora da Marco Furchì, coinvolgendo sempre più giovani in un percorso collettivo fatto di agricoltura moderna, competitiva e capace di generare valore e sviluppo», ha dichiarato il delegato nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, Enrico Parisi.