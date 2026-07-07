Reggio Calabria, 600 chili di rifiuti raccolti sul lungomare con l’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente”

40 sacchi per oltre 600 kg di rifiuti raccolti da 40 volontari. Ecco i numeri della tappa di “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s tenutasi a Reggio Calabria giovedì 25 giugno. Una giornata – organizzata con il patrocinio del Comune – dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente e al decoro urbano.

All’attività di riqualificazione, che ha interessato il lungomare Italo Falcomatà, hanno preso parte i dipendenti del ristorante McDonald’s di Reggio Calabria della SS 106.

Giunta alla sesta edizione, l’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente” è nata, in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente. Aperta a tutti i dipendenti McDonald’s e ai cittadini, ha visto nelle ultime cinque edizioni il coinvolgimento di più di 25mila persone e 500 associazioni locali e la raccolta di oltre 17mila sacchi di rifiuti – equivalenti a più di 60 tonnellate – nelle oltre 600 tappe realizzate, di cui circa la metà patrocinate. Da due anni, è partner dell’iniziativa anche Retake – Fondazione non profit attiva nella tutela dell’ambiente e la cura dei beni comuni – con la quale McDonald’s ha siglato una collaborazione importante che vede le due realtà lavorare in sinergia in alcune tappe locali.

Le giornate “Insieme a te per l’ambiente” si inseriscono nel più ampio percorso di transizione ecologica intrapreso dall’azienda ormai da diverso tempo a partire dai suoi ristoranti in termini di packaging, raccolta differenziata e riciclo. Ne sono un esempio l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con Comieco per lo sviluppo di un sistema per garantire la riciclabilità del packaging in carta, la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori nei ristoranti e un nuovo progetto di economia circolare che permette di recuperare la maggior parte degli oli di frittura utilizzati nelle cucine dei ristoranti per produrre biocarburante con cui alimentare la flotta che gestisce le consegne.

L’iniziativa è parte integrante di I’m Lovin It Italy che, attraverso progetti e attività concrete su tutto il territorio in cui operano i ristoranti, testimonia l’impegno e il valore condiviso di McDonald’s per il sistema paese.