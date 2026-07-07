Complesso Monumentale e sanità: Visione Girifalco plaude al via libera dei lavori per la nuova struttura SRP3

Il futuro del Complesso Monumentale e il potenziamento dei servizi sanitari sul territorio restano due pilastri fondamentali nell’azione politica del gruppo consiliare “Visione Girifalco”. È proprio l’opposizione cittadina – composta dai consiglieri comunali Pietrantonio Cristofaro, Alessia Burdino, Delia Ielapi e Giovanni Stranieri – a rendere nota e a commentare con favore un’importante novità formale che tocca da vicino la comunità locale e la gestione della salute mentale.

I consiglieri di Visione Girifalco hanno infatti evidenziato l’approvazione della determina dirigenziale n. 3260, siglata dall’ASP di Catanzaro il 2 luglio 2026. L’atto ufficializza il via libera ai lavori di manutenzione ordinaria necessari alla messa in esercizio dell’SRP3 (Struttura Residenziale Psichiatrica) proprio all’interno dello storico perimetro del Complesso Monumentale. Si tratta di un intervento strategico inserito nel più ampio progetto denominato “Non solo REMS”. I locali riqualificati accoglieranno un delicato percorso di riabilitazione rivolto a pazienti psichiatrici autori di reato e a soggetti inseriti in REMS o in strutture alternative, potendo contare su specifici finanziamenti europei e regionali. Dall’analisi del quadro economico dettagliata dal gruppo consiliare, emerge uno stanziamento complessivo di quasi 160mila euro, di cui circa 140mila destinati direttamente ai lavori edilizi e alla sicurezza. Per garantire la massima trasparenza, le procedure di affidamento passeranno attraverso la piattaforma elettronica MEPA, mentre la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza sono stati affidati al geometra Raffaele Clericò. Per Visione Girifalco, la valorizzazione di queste strutture e la centralità del comune nella rete della salute mentale calabrese rappresentano obiettivi prioritari. I rappresentanti del gruppo hanno assicurato che continueranno a seguire da vicino e con rigore ogni fase del progetto e l’ avvio dei cantieri, impegnandosi a vigilare e a tenere costantemente informata la cittadinanza su tutti gli sviluppi futuri.