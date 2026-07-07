“Vacanze Sicure 2026”, in Calabria quasi 1.900 controlli: oltre il 10% delle auto viaggia con pneumatici lisci

Quasi duemila controlli sulle strade calabresi per verificare lo stato degli pneumatici in vista delle partenze estive. È il bilancio della campagna “Vacanze Sicure 2026”, promossa dalla Polizia di Stato insieme ad Assogomma con l’obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza della manutenzione dei veicoli e della sicurezza stradale.
In Calabria gli agenti hanno effettuato 1.877 verifiche, pari al 18% del totale dei controlli svolti a livello nazionale durante l’iniziativa.
I dati raccolti evidenziano diverse irregolarità. Il 10,39% delle vetture ispezionate circolava con pneumatici ormai consumati, caratterizzati da una profondità del battistrada inferiore al limite minimo previsto dalla legge, fissato a 1,6 millimetri.
Le verifiche hanno inoltre rilevato che il 12% dei veicoli montava pneumatici non omogenei sullo stesso asse, mentre quasi il 7% presentava gomme visibilmente danneggiate, con lesioni, rigonfiamenti o altri difetti che possono compromettere la sicurezza durante la marcia.
È emerso infine che l’1,76% delle auto controllate era equipaggiato con pneumatici non omologati, ossia non conformi alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione.
La campagna “Vacanze Sicure 2026”, realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con Assogomma, punta a richiamare l’attenzione degli automobilisti sull’importanza di verificare lo stato degli pneumatici prima di mettersi in viaggio, soprattutto in occasione dell’aumento dei flussi di traffico estivi, per ridurre il rischio di incidenti e garantire una maggiore sicurezza sulle strade.