Belvedere Marittimo presenta il nuovo servizio di igiene urbana

L’Amministrazione Comunale di Belvedere Marittimo presenta ufficialmente il nuovo Servizio di Igiene Urbana nel corso di una conferenza stampa in programma giovedì 9 luglio 2026, alle ore 16.00, presso il Museo del Mare.

L’incontro, riservato agli operatori dell’informazione, sarà l’occasione per illustrare i contenuti, le novità e gli obiettivi del nuovo servizio, messo a punto dall’Amministrazione Comunale e gestito dall’azienda Ecoross, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza della raccolta dei rifiuti, la qualità del decoro urbano e i servizi offerti ai cittadini. Interverranno: il Sindaco Vincenzo Cascini; il Vicesindaco Francesca Impieri; l’Istruttore Tecnico dell’Ufficio Ambiente Pasqualino Calabrese; il Responsabile dei Servizi di Igiene Urbana Simone Turco.

Nel corso della conferenza saranno illustrati nel dettaglio il nuovo modello organizzativo del servizio e le principali innovazioni introdotte, con particolare attenzione ai benefici attesi per la comunità e alle modalità operative previste.