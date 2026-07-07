Inaugurazione sede circolo PD di Palmi

Sabato 11 luglio 2026 sarà inaugurata la nuova sede del Circolo del Partito Democratico di Palmi.

L’iniziativa rappresenta un momento significativo per il Partito Democratico palmese, che si dota di uno spazio

aperto alla città, dedicato al confronto e alla partecipazione attiva.

“L’apertura della nuova sede – dichiara la segretaria del Circolo PD di Palmi, Eliana Ciappina – è un segnale concreto

della volontà di rafforzare la presenza del Partito Democratico in città.

Vogliamo una sede viva, aperta ogni giorno alle cittadine e ai cittadini, ai giovani, alle associazioni e a quanti

desiderano contribuire con idee e proposte alla crescita della nostra comunità.

Sarà un luogo di confronto, di partecipazione e di impegno, perché crediamo che la politica debba tornare ad

essere innanzitutto presenza sul territorio e un momento costruttivo di dialogo”.

“Questa sede infatti, prosegue la Segretaria – nasce con l’obiettivo di accorciare ulteriormente le distanze tra le

politica e i cittadini, uno spazio aperto di condivisione, nel quale ci si possa confrontare su idee e progetti, a partire

dalle esigenze della nostra comunità”.

L’inaugurazione si terrà sabato 11, alle ore 19.00, n Via G. Oberdan n. 17.