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SP 166, al via i lavori del primo lotto. Faragalli: “Un’opera strategica che restituisce sicurezza e modernità alla viabilità provinciale”

Sono iniziati i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della Strada Provinciale 166 – I lotto, dopo il via libera della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, giunto al termine delle verifiche rese necessarie dal rinvenimento di strutture di interesse archeologico lungo il tracciato.
Con l’apertura del cantiere prende forma un intervento di particolare rilievo per la mobilità del comprensorio, destinato a migliorare in maniera significativa la sicurezza della circolazione e l’accessibilità tra la SS 534 Spezzano–Castrovillari, il centro abitato di Cassano e la SP 163.
Il progetto, redatto dagli ingegneri Eugenio Filice e Pietro Bisciglia e validato dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Gianluca Morrone, sarà realizzato dall’impresa Cima Costruzioni Srl, mentre la direzione dei lavori è affidata all’Ing. Eugenio Filice.
L’intervento interessa il tratto compreso tra la progressiva chilometrica 15+580 e l’intersezione con la SP 163, per una lunghezza complessiva di 3,744 chilometri, e prevede l’adeguamento dell’arteria secondo i più aggiornati standard in materia di sicurezza stradale e compatibilità ambientale.
Tra le opere principali figura la realizzazione di una nuova rotatoria del diametro di 35 metri, con lo spostamento dell’attuale bivio di circa 180 metri verso nord. Una soluzione progettuale che consentirà di eliminare le criticità dell’attuale intersezione a T, migliorando la visibilità e aumentando sensibilmente i livelli di sicurezza per gli utenti della strada.
La nuova carreggiata sarà composta da due corsie da 3,50 metri, una per ciascun senso di marcia, banchine laterali da 1,25 metri e una larghezza complessiva di 9,50 metri. Sono inoltre previste opere di regimentazione delle acque superficiali e un nuovo sviluppo plano-altimetrico del tracciato, progettato nel pieno rispetto della normativa vigente.
«L’avvio di questo cantiere rappresenta un traguardo importante per la Provincia di Cosenza e per un territorio che attendeva da tempo un intervento capace di garantire maggiore sicurezza e una migliore qualità della mobilità», dichiara il Presidente della Provincia, Biagio Faragalli.
«Il ritrovamento di reperti archeologici ha imposto un inevitabile rallentamento dell’iter, ma abbiamo scelto di affrontare ogni fase con responsabilità e nel pieno rispetto delle indicazioni della Soprintendenza. Oggi possiamo finalmente consegnare ai cittadini un’opera che guarda al futuro senza rinunciare alla tutela del nostro patrimonio storico e culturale».
Per il Presidente Faragalli, la SP 166 rappresenta «un’infrastruttura strategica per il collegamento tra l’area della Sibaritide e il Cassanese. Investire sulla sicurezza delle strade significa investire sulla qualità della vita delle comunità, sulla competitività delle imprese, sul turismo e sul diritto dei cittadini a muoversi in condizioni adeguate».
«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento agli ingegneri Eugenio Filice e Pietro Bisciglia per il lavoro svolto nella progettazione dell’opera, al Responsabile Unico del Procedimento, ingegner Gianluca Morrone, per l’impegno profuso nel seguire tutte le fasi amministrative e tecniche dell’intervento, e a tutto il personale del Settore Viabilità della Provincia di Cosenza che, con competenza e spirito di servizio, ha contribuito al raggiungimento di questo importante risultato» – ha aggiunto il Presidente, rivolgendo altresì «un ringraziamento particolare al Consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Giuseppe Turano, che ha seguito con costanza l’iter dell’intervento, offrendo un prezioso contributo di raccordo tra il territorio e l’Amministrazione provinciale. La collaborazione tra la struttura tecnica e gli organi politici continua a rappresentare il valore aggiunto che ci consente di trasformare la programmazione in opere concrete».
«La Provincia continua a lavorare con determinazione per recuperare il ritardo infrastrutturale accumulato negli anni. Ogni cantiere aperto è il segno concreto di un impegno mantenuto e della volontà di costruire una rete viaria sempre più moderna, efficiente e sicura. Continueremo a seguire con attenzione l’avanzamento dei lavori affinché l’opera venga completata nei tempi previsti e possa essere messa al servizio del territorio nel più breve tempo possibile», conclude il Presidente Faragalli.

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