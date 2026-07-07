Il talento calabrese Daimon conquista la Grecia e il cuore del jet set australiano: un successo oltre i confini a Paxos

Il ritmo del talento calabrese vola oltre i confini nazionali e conquista il jet set

internazionale, creando ponti culturali ed emotivi capaci di azzerare ogni distanza. Gabriele Malgeri,

in arte Daimon, ha firmato la colonna sonora di uno degli eventi privati più esclusivi dell’estate

nell’isola greca di Paxos, confermandosi come un performer di caratura internazionale.

L’artista è stato infatti scelto per animare il prestigioso party di compleanno di Miffany Nicola

Morris Blythe, una delle figure imprenditoriali più importanti, stimate e influenti di Melbourne e di

tutta l’Australia. Per l’occasione, l’elegante Aeolus Beach Bar – rinomato locale di proprietà di Nikos

Kosmas, campione mondiale ed europeo di Karate, e meta cult scelta di recente da star globali come

Morgan Freeman e LeBron James – è stato interamente riservato per accogliere circa un centinaio di

ospiti selezionati dall’alta società australiana.

La festa ha preso il via nel tardo pomeriggio sulla suggestiva spiaggia bianca a ciottoli dell’isola. A

inaugurare la serata è stato un sofisticato aperitivo dal mood chill, durante il quale Daimon si è esibito

in tandem con Vaya, stimata sassofonista arrivata da Atene. I due musicisti hanno rotto le distanze

con il pubblico, muovendosi con performance itineranti tra gli ospiti. È qui che il talento e la

naturalezza disarmante di Gabriele hanno fatto immediatamente breccia nel cuore della festeggiata,

che lo ha accolto con squisita eleganza, dando vita a un feeling che ha contagiato subito tutti i presenti.

A suggellare questo legame è stato un regalo artistico esclusivo ed elegantissimo: Gabriele ha

composto per l’occasione un inedito remix ispirato al celebre brano “Forever” di Hugel, facendone

dono alla festeggiata attraverso una speciale cartolina dotata di QR code, stampata appositamente per

rinviare al mixtape dedicato. Un pensiero inaspettato che ha letteralmente fatto impazzire di gioia

l’imprenditrice e filantropa australiana.

L’evento è poi proseguito all’interno del locale con una raffinata cena a buffet a base di prodotti

gourmet e tipicità gastronomiche di Paxos, accompagnata dal dialogo alternato tra il sax di Vaya e le

percussioni di Daimon. Il vero culmine è arrivato nel post-cena, quando l’atmosfera si è accesa per il

party notturno. Daimon ha affiancato in console il noto DJ locale Spyros, scatenando la pista,

popolata da moltissimi giovani, fino a tarda notte a colpi di djembè e darbuka.

Una performance straordinaria che ha stupito gli ospiti e che ha raccolto anche il plauso entusiasta

del padrone di casa, il campione di arti marziali Nikos Kosmas, che si è intrattenuto a lungo a

chiacchierare amabilmente con l’artista calabrese, scambiando foto, complimenti e sinceri

apprezzamenti per la sua tecnica.

Per Gabriele Malgeri, questa trasferta in terra ellenica non è stata solo un prestigioso traguardo

professionale, ma la dimostrazione di come la musica, quando è guidata da un talento autentico e da

una profonda umanità, sappia parlare un linguaggio universale e conquistare i contesti più esclusivi

del mondo.