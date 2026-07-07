Lamezia Terme: attivazione delle corse serali e notturne della Linea Mare

Lamezia Multiservizi S.p.A. informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 13 luglio 2026, sarà potenziato il servizio di Trasporto Pubblico Locale con l’attivazione delle corse serali e notturne della Linea Mare.

Saranno operative, tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, le seguenti corse dal TERMINAL COLOMBO:

Corsa n. 7 – partenza dal terminal Colombo ore 21:15 e rientro al TERMINAL COLOMBO alle 22:20

– partenza dal terminal Colombo ore 21:15 e rientro al TERMINAL COLOMBO alle 22:20 Corsa n. 8 – partenza dal terminal Colombo ore 23:00 e rientro al TERMINAL COLOMBO alle 00:03

– partenza dal terminal Colombo ore 23:00 e rientro al TERMINAL COLOMBO alle 00:03 Corsa n. 9 – partenza dal terminal Colombo ore 00:15 e rientro al TERMINAL COLOMBO alle 01:20

L’attivazione delle nuove corse ha l’obiettivo di migliorare il collegamento tra il centro cittadino e l’area marina durante il periodo estivo, offrendo un servizio più efficiente e rispondendo alle esigenze di mobilità di residenti, lavoratori e visitatori, favorendo al contempo una mobilità più sostenibile e sicura.

Per consultare gli orari completi e il percorso della Linea Mare è possibile visitare il seguente link:

https://www.lameziamultiservizi.it/wp-content/uploads/LINEA-10.pdf

Lamezia Multiservizi S.p.A. invita tutti gli utenti ad utilizzare il servizio di trasporto pubblico per raggiungere il lungomare e le località balneari, contribuendo a ridurre il traffico veicolare e a rendere gli spostamenti più comodi e sostenibili.