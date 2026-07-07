Da Reggio Calabria all’UIA World Congress of Architects: l’Architetta Silvia Giandoriggio presenta a Barcellona l’UIA Atlas of Learning Environments

L’architetta reggina tra i relatori del Congresso Mondiale dell’Unione Internazionale

degli Architetti evento svoltosi dal 28 Giugno al 2 Luglio a Barcellona. Al centro del

dibattito il ruolo degli spazi educativi nella costruzione delle comunità, nelle sfide

climatiche e nel contrasto allo spopolamento.

Barcellona ha ospitato il World Congress of Architects 2026, il più importante appuntamento

internazionale promosso dall’Unione Internazionale degli Architetti (UIA), che riunisce

professionisti, studiosi e istituzioni provenienti da tutto il mondo per confrontarsi sul futuro

dell’architettura, delle città e dei territori con una platea di più di 10.000 partecipanti e 250

relatori selezionati.

Tra i relatori invitati l’architetta reggina Silvia Giandoriggio, formatasi presso l’Accademia di

Architettura di Mendrisio (Svizzera), fondatrice dello studio “Atelier Hembra” con sede a

Reggio Calabria,e Membro rappresentante della Regione I – Europa del Work Programme

UIA “Educational and Cultural Spaces”.

Nel corso della sessione dedicata agli ambienti di apprendimento è stato presentato l’UIA

Atlas of Learning Environments, pubblicazione internazionale che raccoglie esperienze,

progetti e ricerche provenienti da tutti i continenti e che rappresenta il risultato di un triennio

di lavoro, studio e confronto sviluppato all’interno del Work Programme “Educational and

Cultural Spaces”.

L’Atlas nasce dall’esigenza di comprendere come l’architettura possa contribuire a costruire

ambienti educativi più inclusivi, accessibili, resilienti e capaci di rispondere alle profonde

trasformazioni sociali, ambientali e culturali che caratterizzano il nostro tempo.

Nel corso del triennio di ricerca sono stati individuati tre criteri fondamentali per l’analisi e la

selezione dei progetti: il contributo degli spazi alla qualità dell’educazione, alla salute e alla

dignità umana; la capacità di affrontare le sfide climatiche e ambientali; il ruolo svolto nella

costruzione e nel rafforzamento delle comunità attraverso inclusione, partecipazione e

coesione sociale. «In questi anni abbiamo osservato come il concetto stesso di ambiente

educativo stia cambiando profondamente», afferma Silvia Giandoriggio. «Le nuove

metodologie didattiche e pedagogiche richiedono spazi sempre più flessibili, aperti e

adattabili. Molti dei progetti raccolti nell’Atlas superano l’idea tradizionale di scuola e

diventano vere e proprie architetture comunitarie, capaci di ospitare attività educative,

culturali e sociali e di rimanere aperte al territorio anche oltre gli orari scolastici».

Uno dei temi centrali emersi durante il congresso è stato il rapporto tra spazi educativi e

comunità, soprattutto nei territori interessati da fenomeni di spopolamento e perdita

progressiva dei servizi essenziali.

«Progettare luoghi per l’apprendimento significa oggi progettare le condizioni affinché una

comunità possa continuare a esistere e costruire il proprio futuro», prosegue Giandoriggio.

«L’architettura non è soltanto il contenitore dell’educazione, ma uno strumento capace di

generare relazioni, appartenenza e opportunità. In molte realtà del mondo le scuole, i centri

culturali e gli spazi educativi rappresentano il presidio che mantiene viva una comunità e ne

sostiene la capacità di affrontare le trasformazioni economiche, sociali e ambientali».

L’esperienza maturata all’interno dell’UIA rappresenta anche un’importante occasione di

confronto tra il dibattito internazionale e le sfide che interessano il territorio calabrese.

«Attraverso il mio lavoro professionale con Atelier Hembra mi occupo quotidianamente di

rigenerazione urbana, inclusione, e costruzione di comunità», conclude Giandoriggio. «I temi

affrontati a Barcellona riguardano da vicino anche il nostro territorio: lo spopolamento delle

aree interne, l’accesso ai servizi, la qualità degli spazi pubblici e il diritto delle persone a

vivere, studiare e costruire il proprio futuro nei luoghi che scelgono di abitare. Portare queste

riflessioni in un contesto internazionale e riportarle poi sul territorio è una responsabilità ma

anche una straordinaria opportunità di crescita collettiva».

La partecipazione dell’Arch. Silvia Giandoriggio al World Congress of Architects 2026

conferma la presenza di professionalità calabresi e italiani all’interno dei principali contesti

internazionali di ricerca e confronto sull’architettura contemporanea, contribuendo a portare

all’attenzione globale temi che riguardano il futuro delle comunità, dell’educazione e dei

territori.