Commercio, confronto in Consulta. Il Sindaco Franz Caruso: “Ascolto, programmazione e condivisione per costruire la Cosenza attrattiva che sostenga il commercio cittadino”

Si è riunita questo pomeriggio, alla presenza del Sindaco Franz Caruso, la Consulta comunale per il Commercio, presieduta da Maria Grazia Cavaliere. All’incontro hanno preso parte anche l’Assessore al Turismo, alle Attività Economiche e Produttive e all’Artigianato, Sarino Branda, la Presidente della Commissione consiliare Commercio e Attività Economiche e Produttive, Assunta Mascaro, ed i consiglieri comunali Giuseppe D’Ippolito di FdI e Francesco Graziadio capogruppo PD.

La riunione è stata l’occasione per un approfondito confronto con i rappresentanti delle categorie commerciali sugli esiti della Notte Bianca dello scorso 29 giugno e, più in generale, sulle principali criticità che interessano il tessuto economico cittadino.

I commercianti hanno espresso apprezzamento per la manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale, riconoscendone il valore quale importante momento di animazione urbana e di richiamo per la città, pur sottolineando come eventi di questo genere, da soli, non siano sufficienti a determinare un’inversione di tendenza per il settore. Nel corso dell’incontro sono state inoltre evidenziate le problematiche derivanti dalla chiusura di viale Parco voluta dalla passata Amministrazione Comunale e dalla conseguente riduzione delle aree di sosta, ritenute tra le cause che incidono sulle attività commerciali, oltre ad alcune osservazioni riguardanti le modalità dei controlli effettuati dalla Polizia Locale durante la manifestazione.

Su quest’ultimo aspetto il Sindaco Franz Caruso ha ribadito con fermezza la posizione dell’Amministrazione.

“I controlli sono indispensabili per garantire il rispetto delle regole e la tutela dell’interesse pubblico – ha affermato Franz Caruso – ma devono essere sempre improntati al garbo, al rispetto e all’educazione. Sono certo che questo rappresenti il modo di operare della nostra Polizia Locale. Qualora dovessero emergere singoli episodi difformi, sarà mia cura sottoporli all’attenzione del Comandante Scaramuzzo affinché vengano effettuate tutte le opportune verifiche”.

Il Sindaco Franz Caruso ha, quindi, posto l’accento sulla necessità di affrontare il tema del rilancio del commercio cittadino attraverso una strategia complessiva, fondata sulla programmazione e sulla collaborazione istituzionale.

“Abbiamo deciso – ha dichiarato Franz Caruso – di affrontare le difficoltà del comparto commerciale con un cambio di passo. Abbiamo costruito una sinergia forte con l’Assessorato alle Attività Economiche guidato da Sarino Branda, che sta interpretando pienamente l’indirizzo politico che gli è stato affidato, sviluppando un confronto costante con gli operatori economici e con le associazioni di categoria. È un metodo nuovo, basato sull’ascolto e sulla condivisione, che punta a costruire insieme le condizioni per la crescita della città”.

In questa prospettiva si inserisce il Masterplan “Cosenza Città Attrattiva”, già presentato pubblicamente dall’Amministrazione comunale quale strumento strategico per il rilancio della città.

L’Assessore Branda ha, sul punto, ricordato come il Masterplan rappresenti una visione organica di sviluppo che supera la logica degli interventi frammentati e costruisce un’unica strategia capace di integrare commercio, turismo, cultura e artigianato. Tra gli obiettivi figurano la riqualificazione delle aree commerciali, la creazione di percorsi tematici dedicati al gusto, all’arte e ai mestieri, una programmazione continuativa di eventi urbani, la valorizzazione delle botteghe artigiane del centro storico ed una piattaforma digitale della destinazione e nuovi strumenti di promozione e governance territoriale.

Nel corso della riunione è stata, infine, confermata la volontà di rendere stabile il confronto tra Amministrazione comunale e Consulta del Commercio, consolidando un percorso partecipato finalizzato a individuare, con continuità, le migliori soluzioni per sostenere il tessuto produttivo cittadino e rafforzare l’attrattività di Cosenza.