Reggina, fermi tutti: Lotito richiama Ginestra

di Paolo Ficara – Proprio mentre davamo per fatto l’accordo con Marco Marchionni, è arrivato il ripensamento di Claudio Lotito. Il patron della Reggina ha chiesto nuovamente un incontro a Ciro Ginestra.
L’ormai ex tecnico del Guidonia Montecelio ripartirà mercoledì dal Salento, per raggiungere il senatore nella Capitale. Resta da capire se si tratta di un ripensamento verso una scelta, quella relativa a Marchionni, che fino a pochi minuti fa sembrava definitiva.
Chiaramente Lotito vorrà tenere la sua prima conferenza stampa a Reggio Calabria, solo dopo aver sciolto il nodo sull’allenatore.