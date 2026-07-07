Poste Italiane, dopo i lavori Polis la sfida corre sull’app: PostePay e BancoPosta ormai strumenti di pagamento a tutto campo

L’11 maggio scorso l’ufficio postale di Caulonia Marina ha riaperto al pubblico in versione “Polis”, al termine di sei settimane di lavori nella sede di viale Magna Grecia. Sala al pubblico rinnovata, sportello ribassato, percorso di accessibilità per ipovedenti e una novità sostanziale nei servizi: allo sportello ora si richiedono certificati anagrafici, pratiche INPS e perfino il rinnovo del passaporto. Il progetto Polis di Poste Italiane interessa quasi 7.000 comuni italiani sotto i 15.000 abitanti e in Calabria, dove i piccoli centri sono la regola, procede a ritmo costante: insieme a Caulonia Marina i cantieri hanno riguardato anche Melicucco.

La trasformazione degli uffici è però solo metà della storia. L’altra metà passa dallo smartphone, dove gli strumenti storici di Poste, la carta PostePay e il conto BancoPosta, hanno smesso da tempo di essere prodotti “di base”. Per molti il primo contatto con PostePay era stato una ricarica telefonica: pochi euro caricati sulla carta per pagare il traffico mobile senza esporre il conto corrente. Oggi quella stessa carta, nella versione Evolution dotata di IBAN, riceve lo stipendio, dispone bonifici, si aggancia ad Apple Pay e Google Pay e trasferisce denaro tra privati con il solo numero di cellulare.

Il conto BancoPosta ha seguito la stessa strada. Dall’app si fanno bonifici istantanei, ricariche, pagamenti pagoPA e bollette, senza compilare bollettini a mano né mettersi in fila. Per chi ha dimestichezza con il telefono, l’operazione allo sportello è ormai l’eccezione.

Nel raggio d’azione dei due strumenti sono entrati anche i servizi online più regolamentati, quelli in cui ogni movimento di denaro deve essere riconducibile a un titolare verificato. È il caso del gioco a distanza, ammesso in Italia solo su piattaforme con concessione ADM: proprio per la tracciabilità garantita, BancoPosta è diventato uno dei metodi di deposito più diffusi nei casinò online. I versamenti sono in genere immediati e senza costi aggiuntivi applicati dall’operatore, con soglie minime intorno ai 5-10 euro, mentre i prelievi verso carta o conto richiedono di norma da tre a sette giorni lavorativi. Ogni transazione passa dal protocollo 3D Secure con password usa e getta e la prepagata limita l’esposizione all’importo effettivamente caricato: un vantaggio concreto, in un ambito in cui il controllo del budget rientra tra le tutele previste per i giocatori.

Le garanzie sono quelle ormai standard degli strumenti maturi: autenticazione forte su ogni pagamento, massimali di spesa e di prelievo configurabili dall’app, tracciabilità completa delle operazioni. Restano alcuni limiti da conoscere, come i plafond delle prepagate, più bassi di quelli di un conto corrente pieno, e i tempi di accredito che nei servizi regolamentati possono allungarsi per le verifiche antiriciclaggio.

La combinazione dei due binari, uffici rinnovati e app, spiega perché Poste regga il confronto con le banche digitali anche tra gli utenti meno tecnologici. In un territorio come la Calabria, dove lo sportello resta per molti il punto di riferimento per versare contante o chiedere assistenza di persona, il modello Polis fa da ponte verso servizi che ormai vivono soprattutto sul telefono. La ricarica da cui tutto era cominciato, oggi, è solo una delle voci di un elenco che continua ad allungarsi.