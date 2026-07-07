Reggina: Lotito e Romairone scelgono Marchionni. Ipotesi Cucullaro per il ritiro

di Paolo Ficara – Il casting per scegliere l’allenatore della Reggina, ha trovato definitivamente il protagonista. Il patron Claudio Lotito ed il ds Giancarlo Romairone, dopo aver incontrato nell’ordine Mirko Cudini, Marco Marchionni e Ciro Ginestra, hanno deciso che l’allenatore più adatto per riportare la Reggina tra i professionisti è Marchionni.

L’ex ala di Empoli e Parma ha ottenuto una promozione in C con il Novara. Mentre nel 2025 ha vinto la Coppa Italia Dilettanti alla guida del Ravenna, trionfo rivelatosi essenziale per ottenere il ripescaggio. Ironia della sorte: in finale riuscì a sconfiggere proprio Ciro Ginestra, tecnico del Guidonia Montecelio.

Meno entusiasmanti le esperienze in terza serie, specie a Potenza oltre che nello stesso Ravenna con riferimento alla stagione appena terminata. Tra i calciatori che dovrebbero essere confermati c’è Momo Laaribi, con mister Marchionni proprio a Potenza.

Il club negozierà nei prossimi giorni i dettagli del contratto con Marco Marchionni, specie in relazione alla durata dell’accordo, ma ormai il dado è tratto. Il successivo passaggio riguarderà la sede del ritiro estivo: chiesta la disponibilità del campo di Cucullaro.