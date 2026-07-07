Presentata l’ottava edizione del Premio Scopelliti. L’appuntamento con i riconoscimenti è fissato a giovedì 9 luglio, alle ore 21.00 a piazza Italia a Reggio Calabria

«Il più grande “no” che si possa dire alle mafie è quello di conoscere, restare e mettere al servizio

del nostro territorio le proprie competenze. Per questo, ogni anno, individuiamo e valorizziamo le

persone, le associazione e le unicità che sono riconoscibili come eccellenze ». Con queste parole la

presidente della Fondazione “Antonino Scopelliti”, Rosanna Scopelliti, ha aperto la conferenza

stampa, svoltasi nella sede dell’ente, per illustrare e anticipare le novità dell’ottava edizione del

Premio che viene conferito a personalità, enti e istituzioni che si sono distinti nel contrasto alle

mafie, nella diffusione della legalità e nella valorizzazione del territorio. Anche per questa edizione

sono previste varie categorie di riconoscimenti: Premio alla memoria; Istruzione, formazione,

educazione; Impegno sociale; Istituzione Culturale per la promozione del territorio; Resto in

Calabria; Resistenza, impegno e testimonianza contro le mafie, Contrasto alle mafie per

l’affermazione dei diritti; Radici in Calabria; infine, il Premio Scopelliti.

«In questa edizione – ha spiegato la Presidente – abbiamo voluto dedicare particolare attenzione alle

realtà che operano nel sociale sul territorio, associazioni con le quali abbiamo già collaborato nel

corso dell’anno. Si tratta di realtà che non si occupano soltanto delle problematiche legate

all’autismo, ma che offrono supporto e sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie, con

un’attenzione particolare al tema del “Dopo di noi”, affinché i ragazzi possano intraprendere un

percorso di autonomia anche quando i genitori non ci saranno più. È fondamentale che le famiglie

delle persone con disabilità siano consapevoli dei propri diritti e sappiano che il modo più efficace

per farli valere è attraverso il dialogo e il confronto con le istituzioni. Per questo è indispensabile

fare rete, unendo competenze, esperienze e risorse. Abbiamo organizzato giornate dedicate ai

ragazzi e alle loro famiglie, perché vogliamo valorizzare il prezioso lavoro svolto dalle associazioni

del territorio. È importante che queste esperienze vengano raccontate e riconosciute come vere e

proprie eccellenze, capaci di generare inclusione, sostegno e opportunità per l’intera comunità.»

Quello del Premio è anche il momento in cui si tirano le fila e si racconta alla città quello che è stato

fatto dalla Fondazione durante l’anno: dai progetti all’interno delle scuole come ad esempio quello

sulla genitorialità finalizzato a creare una società in cui genitori e figli, oltre a essere conviventi,

possano mettere a sistema insegnamenti e quotidianità, fino al protocollo d’intesa col Tribunale per

i Minorenni di Reggio Calabria che consente il supporto ai ragazzi che si trovano in regime di

messa alla prova. Sono anche ricordati gli sportelli: quello del supporto psicologico, legale per le

vittime di violenza e le vittime di mafia, grazie al lavoro dell’avvocato Alessandra Zagarella, del

CdA della Fondazione. La Fondazione prosegue nel suo percorso di far rete con le forze del

territorio come nel caso di Civitas, di Luciano Gerardis, primo premiato nel premio Scopelliti.

Ricordato anche il progetto “Calcio integrato inclusivo” con Paola Caruso, protagonisti i ragazzi in

messa alla prova e gli ospiti di Casa Gullì. «Perché legalità – ha detto Scopelliti – non è una parola

vuota, ma uno stile di vita e un esempio nelle scelte quotidiane».

«In questa edizione – ha proseguito con le anticipazioni la Presidente – abbiamo voluto premiare la

polizia penitenziaria. Come Fondazione supportiamo queste figure che vengono bersagliate e

martoriate nello svolgere il loro dovere. C’è un alto tasso di suicidi perché è un tipo di lavoro che

riguarda contesti molto particolari. Questi operatori, visti forse come di serie “b”, sono invece eroi

quotidiani che, a prezzo altissimo, cercano di fare in modo che le cose funzionino per il meglio».

Con un filo di amarezza ha poi ricordato: «Il 9 agosto è il 35° anno dall’uccisione del giudice

Scopelliti. Sono 35 anni senza verità e giustizia e tutti i passi avanti che sembrano esser stati fatti

poi si fermano. Non vorrei ripetere la stessa cosa, non vorrei chiedere sempre verità e giustizia, ma

mi corre l’obbligo di farlo non per la mia famiglia, perché la pace la troviamo, ma perché è il delitto

di un magistrato, di un sostituto procuratore che lavorava in Cassazione, di un uomo dello Stato che

non trova giustizia, e allora come farà a trovare giustizia un cittadino comune? E questa cosa non è

accettabile. Chiedo celerità alle istituzioni. Sta passando oggettivamente troppo tempo. Chiedo di

agire e di agire in fretta, con la fiducia che ho verso la magistratura e spero che non mi sia dato

motivo per perderla».

La presidente Scopelliti ha ringraziato la responsabile, Mariacristina Altomonte, che «gestisce con

competenza ogni piccola cosa che passa dalla Fondazione». In particolare, ha ricordato il suo

impegno per lo spettacolo “Artisti senza limiti” che ha visto sul palco ragazzi con diverse abilità.

«È stato un progetto grandioso– ha ribadito la stessa responsabile con molta emozione – iniziato ad

agosto dello scorso anno. È stato un impegno che ha messo in rete, per la prima volta, tante persone

e tante associazioni che si occupano di disabilità, con artisti locali che ci hanno dato una mano, ma

che ci hanno dato grandi soddisfazioni. Quello che è venuto fuori è stato vedere non la disabilità,

ma il loro talento».

Durante l’evento è stato ricordato il contributo importante di Carmelo Romeo, già assessore

comunale, per il sostegno alle iniziative promosse dalla Fondazione Scopelliti per conservare la

memoria del giudice e impegno, in tutte le sue forme.

In chiusura l’assessore Filomena Iatì ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale e ha

evidenziato: «Il Premio non è solo un modo per commemorare il giudice Antonino Scopelliti, ma la

possibilità creare memoria e trasmettere ai giovani i valori del coraggio, della responsabilità, del

senso delle istituzioni che non devono essere valori privi di senso. Legalità e trasparenza ci devono

sempre accompagnare. Se i ragazzi sapranno metabolizzarli avremo fatto bene il nostro dovere».

L’appuntamento con il Premio Scopelliti è fissato per giovedì 9 luglio, alle ore 21.00 a piazza Italia.