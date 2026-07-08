Planteria aderisce a Legambiente e nasce il Circolo “Dune di Locri”

Planteria, orto urbano e spazio di comunità, annuncia l’adesione ufficiale a Legambiente, con la costituzione del Circolo “Dune di Locri”, la cui nascita sarà ufficializzata sabato 11 luglio, ore 18.30, alla presenza del presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, e della presidente regionale, Anna Parretta.

Fin dalla sua apertura, Planteria e i suoi fondatori hanno operato secondo i principi che guidano Legambiente a livello nazionale — tutela dell’ambiente, educazione alla sostenibilità, legalità, rigenerazione dei territori, promozione della salute e della biodiversità.

«Planteria nasce su un terreno abbandonato, per anni utilizzato come discarica informale. La sua storia comincia con una bonifica: un atto di cura, di restituzione e di responsabilità verso il paesaggio. In questo luogo ferito, due elementi del paesaggio agrario mediterraneo hanno resistito: le siepi di fichidindia, confine vivo e ancestrale, e due alberi di gelso, di cui uno centenario, oggi divenuto il centro magnetico del giardino, il suo cuore simbolico. Attorno a queste presenze antiche, Planetaria ha costruito un nuovo ecosistema: strutture leggere in legno di eucalipto, pensate per convivere con la natura; aiuole dove le erbe selvatiche crescono insieme alle rose e ai vitigni del territorio; spazi che non separano, ma intrecciano specie, storie, comunità» spiega Pasquale Giurleo, architetto fondatore di Planteria.

Questa visione coincide con i principi di Legambiente: tutela dell’ambiente, rigenerazione dei territori, educazione alla sostenibilità, difesa della biodiversità, legalità e partecipazione civica. In piena coerenza con la storia e la visione di Planteria, il Circolo “Dune di Locri” lavorerà in continua collaborazione con le associazioni, gli enti, le amministrazioni, per la qualità della vita, la cura dei paesaggi, la protezione dei viventi e la costruzione di comunità consapevoli, attraverso attività di educazione ambientale, campagne di sensibilizzazione, iniziative culturali e progetti di rigenerazione urbana.

Il Circolo “Dune di Locri” sarà operativo da luglio 2026 con un calendario di attività pubbliche, laboratori, incontri con esperti, campagne territoriali e progetti dedicati alle scuole e alle comunità della Locride.