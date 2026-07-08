Cittadino dona le palme a Bivona, il ringraziamento dell’Amministrazione

“Voglio rivolgere un sentito ringraziamento ad un nostro concittadino che, con grande senso civico e profondo amore per il territorio, ha donato numerose palme contribuendo ad abbellire un tratto di via del Pescatore, a Bivona”. Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, commenta così l’iniziativa di un privato cittadino che ha voluto fare questo dono alla città.

Un intervento che rende lo spazio in questione ancora più curato, accogliente e piacevole da vivere, valorizzando uno dei luoghi simbolo del nostro litorale. L’iniziativa rientra pienamente nell’ambito del progetto promosso dall’assessorato all’Ambiente “Dona e adotta un albero” e sempre aperto a tutti, volto a rafforzare la collaborazione tra cittadini e istituzioni nella cura degli spazi pubblici e nella tutela del verde urbano. Un modello virtuoso che dimostra come la partecipazione attiva della comunità possa generare benefici immediati e duraturi per tutta la città.

“Questo gesto – dichiara l’assessore all’Ambiente Marco Miceli – rappresenta esattamente lo spirito che vogliamo promuovere con il progetto “Dona e adotta un albero”, che ci ha portato già ad incrementare il patrimonio arboreo di oltre cento unità: questa è una città che cresce grazie alla responsabilità condivisa, alla sensibilità ambientale e alla volontà dei cittadini di prendersi cura dei luoghi che vivono ogni giorno. Ringrazio chi ha voluto contribuire a rendere più bello il nostro litorale, a tutti coloro che hanno aderito fino ad ora al nostro progetto ed a tutti quelli che vorranno farlo in futuro. Quando pubblico e privati collaborano, Vibo Valentia diventa più forte, più verde e più accogliente”.