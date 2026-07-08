Eletta la nuova Presidente di Slow Food Crotone APS: Alessia Sisca

L’Associazione Slow Food Crotone APS comunica con soddisfazione l’elezione della nuova Presidente dell’Associazione, avvenuta nel corso dell’incontro del Consiglio Direttivo dell’8 Luglio, che ha anche ratificato le dimissioni di Mariella Cosentino che ha lasciato la Presidenza, dopo cinque anni di mandato. La nuova Presidenza raccoglie il testimone con l’impegno di rafforzare la presenza di Slow Food sul territorio crotonese, promuovendo i valori fondanti dell’associazione: la tutela della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni locali, l’educazione alimentare e la diffusione di un cibo buono, pulito e giusto per tutti. «Inizio questo incarico con grande entusiasmo e senso di responsabilità – dichiara la neoeletta Presidente- che assume un grande valore nel 40 esimo anniversario della fondazione di Slow Food in Italia e dopo la scomparsa del fondatore Carlo Petrini. Ringrazio i presidenti che si sono avvicendati prima di me per il percorso svolto in questi anni e per il lavoro portato avanti; al nuovo direttivo aspetta un percorso fatto di convivialità, biodiversità e comunità, valori che sono il cuore di Slow Food e che vogliamo continuare a far vivere sul nostro territorio. Insieme ai soci, ai produttori, e a tutte le realtà del territorio, lavoreremo per sviluppare progetti, iniziative ed eventi capaci di valorizzare le eccellenze agroalimentari locali e di sensibilizzare la comunità sui temi della sostenibilità e della salvaguardia del patrimonio enogastronomico.» Affianchera’ la Presidente, Eleodora Parise Vice Presidente Vicaria. “Insieme al nuovo Consiglio Direttivo lavoreremo con spirito di collaborazione e apertura, coinvolgendo soci, produttori, giovani e tutte le realtà che vorranno camminare con noi. Raccolgo questo incarico con entusiasmo e con la consapevolezza della responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri soci, del territorio e delle comunità che rappresentiamo.” Il nuovo Consiglio direttivo sarà impegnato nei prossimi mesi nella programmazione delle attività associative, con particolare attenzione ai giovani, alla promozione delle produzioni identitarie del territorio e al sostegno delle comunità del cibo. Slow Food Crotone APS invita soci, simpatizzanti e cittadini a partecipare attivamente alle prossime iniziative, contribuendo alla costruzione di una rete territoriale sempre più forte e inclusiva.