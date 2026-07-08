“Le Notti dello Statere”, successo ai Laghi di Sibari: cala il sipario sulla XXII edizione

Grande partecipazione di pubblico e tanti protagonisti del cinema e della televisione italiana hanno caratterizzato la XXII edizione de “Le Notti dello Statere”, la manifestazione ospitata nell’Area Spettacoli dei Laghi di Sibari che, anche quest’anno, ha inaugurato simbolicamente la stagione estiva di Cassano allo Ionio.

L’appuntamento ha confermato il proprio ruolo tra gli eventi culturali più seguiti dell’estate calabrese, offrendo una serata all’insegna del cinema, del confronto con gli artisti e della valorizzazione del territorio.

Nel corso della manifestazione sono stati consegnati gli Statere d’Argento a Chiara Mastalli, Adriano Occulto, Antonella Prisco, Maddalena Stornaiuolo e Carlotta Pinto, riconoscimento attribuito agli interpreti che si sono distinti per il loro contributo al cinema e alla televisione.

Ad animare ulteriormente la serata sono stati anche i ritorni di Miriam Candurro, Antimo Casertano e Daniela Ioia, accolti con entusiasmo dal pubblico. Gli attori hanno condiviso ricordi, esperienze professionali e curiosità, instaurando un dialogo diretto con gli spettatori.

L’iniziativa è stata organizzata con il patrocinio gratuito del Comune di Cassano allo Ionio, in collaborazione con l’Associazione Laghi di Sibari e la Pro Loco Sibari Magna Grecia.

Al termine dell’evento, il direttore artistico Luca Iacobini ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto. “Chiudere la ventiduesima edizione con una così ampia partecipazione di pubblico e con ospiti di grande valore artistico è motivo di orgoglio. ‘Le Notti dello Statere’ sono nate con l’obiettivo di portare il grande cinema italiano ai Laghi di Sibari e di creare un dialogo diretto tra gli artisti e il pubblico”, ha dichiarato.

Iacobini ha sottolineato anche la crescita registrata dalla rassegna nel corso degli anni. “Ogni anno assistiamo a una crescita della manifestazione, che ormai rappresenta un punto di riferimento culturale per il territorio. Questo ci spinge a guardare con entusiasmo alla ventitreesima edizione, continuando a investire sulla qualità e sulla valorizzazione della cultura come strumento di promozione del nostro territorio”, ha aggiunto.

Il direttore artistico ha infine rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. “Un grazie speciale va ai nostri presentatori, Bruno Gaipa e Cristina Montalto, che con professionalità e sensibilità hanno accompagnato ogni momento della serata. Un ringraziamento altrettanto sincero ai preziosi collaboratori Battista Falbo e Mario Barletta, così come agli artisti che hanno accolto il nostro invito e, soprattutto, al pubblico che continua a seguirci con affetto”.

“Il nostro grazie è rivolto a tutte le persone che credono in questo progetto e continuano a sostenerlo. È grazie alla loro fiducia che ‘Le Notti dello Statere’ continua a crescere, confermandosi non solo come una rassegna cinematografica, ma come un appuntamento che valorizza i Laghi di Sibari, il territorio e la cultura calabrese”, ha concluso Iacobini.