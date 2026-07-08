Provincia di Cosenza, ampia partecipazione al seminario sulla gestione delle Autorizzazioni Uniche Ambientali

Grande partecipazione al seminario pratico-formativo “La gestione dei procedimenti AUA”, promosso da “Sistema Regionale CalabriaSuap” in collaborazione con il Settore Ambiente della Provincia di Cosenza, che si è svolto il 7 luglio nella Sala Nova del Palazzo della Provincia.

L’iniziativa ha riunito operatori degli Sportelli Unici per le Attività Produttive, tecnici comunali e professionisti del settore per approfondire gli aspetti operativi legati all’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), disciplinata dal D.P.R. n. 59/2013. La normativa individua nella Provincia l’Autorità competente per l’adozione del provvedimento finale e nel SUAP il punto di raccordo tra imprese, professionisti ed enti coinvolti nel procedimento.

Ad aprire i lavori sono stati gli interventi della dott.ssa Caterina Errigo, esperta di semplificazione amministrativa, e dell’Ing. Marco Caferro, Responsabile del Servizio Rifiuti della Provincia di Cosenza. Al centro del confronto il ruolo del SUAP nella gestione delle pratiche AUA e quello degli uffici comunali quali soggetti competenti in materia ambientale.

Nel corso del seminario sono stati affrontati i principali aspetti procedurali: dalla verifica formale delle istanze ai tempi dei procedimenti, sia nei casi in cui è prevista la Conferenza di Servizi sia in quelli in cui non è necessaria; dal tema del silenzio-assenso al ruolo dell’Autorità competente e degli enti chiamati a esprimere i pareri ambientali.

Particolarmente apprezzata la parte dedicata al confronto diretto con i partecipanti, che hanno posto quesiti, condiviso esperienze e avanzato proposte operative, contribuendo a rendere l’incontro un’occasione concreta di aggiornamento e crescita professionale.

«La qualità della Pubblica Amministrazione si misura anche dalla capacità di creare occasioni di formazione e di confronto tra tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi», afferma il Presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli. «La numerosa partecipazione a questo seminario dimostra che i Comuni avvertono l’esigenza di condividere strumenti, competenze e buone pratiche per offrire servizi sempre più efficienti a cittadini e imprese».

«La Provincia – prosegue Faragalli – vuole essere sempre più la Casa dei Comuni, un punto di riferimento capace di accompagnare gli Enti locali nell’applicazione delle norme e nella semplificazione dei procedimenti. È attraverso la collaborazione istituzionale e l’aggiornamento continuo del personale che possiamo costruire un’amministrazione moderna, competente e vicina ai territori».

L’esito positivo dell’iniziativa spinge già a guardare ai prossimi appuntamenti. Sistema Regionale CalabriaSuap e la Provincia di Cosenza sono infatti al lavoro per ampliare l’offerta formativa sui temi della semplificazione amministrativa e della gestione dei procedimenti ambientali, coinvolgendo anche gli Ordini professionali, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni, tecnici e mondo delle imprese.