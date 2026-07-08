Il PD all’Ars propone la candidatura di Lampedusa al Nobel per la Pace: presentato un disegno di legge

Un disegno di legge per sostenere la candidatura della comunità di Lampedusa al Premio Nobel per la Pace. L’iniziativa è stata depositata dal gruppo parlamentare del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana e porta come primo firmatario il deputato Giovanni Burtone.

La proposta arriva a pochi giorni dalla visita di Papa Leone XIV sull’isola, avvenuta il 4 luglio, tredici anni dopo lo storico viaggio di Papa Francesco, e punta a valorizzare il ruolo che Lampedusa ha assunto negli anni come luogo simbolo di accoglienza e solidarietà nel Mediterraneo.

Il provvedimento, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali, mira a sostenere formalmente la candidatura della comunità lampedusana al riconoscimento assegnato dal Comitato Nobel, promuovendo al tempo stesso iniziative dedicate alla memoria civile dell’isola e alla diffusione dei valori della pace, dei diritti umani e della fratellanza tra i popoli.

“Attraverso questo disegno di legge intendiamo promuovere iniziative volte a valorizzare la memoria storica e civile della comunità di Lampedusa, diffondere la cultura della pace, della solidarietà e dei diritti umani”, ha spiegato il capogruppo del Pd all’Ars, Michele Catanzaro.

Secondo l’esponente democratico, il riconoscimento sarebbe pienamente coerente con il significato del Premio Nobel per la Pace. “Se il Nobel è un premio a chi ‘ha fatto di più per la fratellanza tra le nazioni’, allora non esistono un luogo e una comunità che lo meritino di più. Ci auguriamo che questa iniziativa possa trovare un ampio sostegno all’Ars, un sostegno che può e deve andare oltre gli schieramenti politici”, ha affermato.

Catanzaro ha quindi richiamato il valore simbolico dell’isola nel contesto del Mediterraneo. “Lampedusa è uno dei luoghi più significativi del Mediterraneo. L’impegno umanitario e la vocazione all’accoglienza dei lampedusani ci ricordano che, davanti al naufragio, non si volta lo sguardo. Per la sua posizione geografica e per la storia degli ultimi decenni, l’isola è divenuta simbolo dell’incontro tra popoli, della tutela della vita umana in mare e della solidarietà verso quanti sono costretti ad abbandonare i propri Paesi”, ha concluso.

Il disegno di legge, intitolato “Riconoscimento della comunità di Lampedusa quale simbolo di pace, solidarietà e accoglienza e sostegno alla candidatura al Premio Nobel per la Pace”, è sottoscritto da tutti i deputati del gruppo del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana.