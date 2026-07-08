“Ha più valore, un milione di volte, la vita di un solo essere umano che tutte le proprietà dell'uomo più ricco della terra” - Ernesto “Che” Guevara
HomeItaliaIl PD all'Ars propone la candidatura di Lampedusa al Nobel per la...
Italia

Il PD all’Ars propone la candidatura di Lampedusa al Nobel per la Pace: presentato un disegno di legge

Un disegno di legge per sostenere la candidatura della comunità di Lampedusa al Premio Nobel per la Pace. L’iniziativa è stata depositata dal gruppo parlamentare del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana e porta come primo firmatario il deputato Giovanni Burtone.

La proposta arriva a pochi giorni dalla visita di Papa Leone XIV sull’isola, avvenuta il 4 luglio, tredici anni dopo lo storico viaggio di Papa Francesco, e punta a valorizzare il ruolo che Lampedusa ha assunto negli anni come luogo simbolo di accoglienza e solidarietà nel Mediterraneo.

Il provvedimento, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali, mira a sostenere formalmente la candidatura della comunità lampedusana al riconoscimento assegnato dal Comitato Nobel, promuovendo al tempo stesso iniziative dedicate alla memoria civile dell’isola e alla diffusione dei valori della pace, dei diritti umani e della fratellanza tra i popoli.

“Attraverso questo disegno di legge intendiamo promuovere iniziative volte a valorizzare la memoria storica e civile della comunità di Lampedusa, diffondere la cultura della pace, della solidarietà e dei diritti umani”, ha spiegato il capogruppo del Pd all’Ars, Michele Catanzaro.

Secondo l’esponente democratico, il riconoscimento sarebbe pienamente coerente con il significato del Premio Nobel per la Pace. “Se il Nobel è un premio a chi ‘ha fatto di più per la fratellanza tra le nazioni’, allora non esistono un luogo e una comunità che lo meritino di più. Ci auguriamo che questa iniziativa possa trovare un ampio sostegno all’Ars, un sostegno che può e deve andare oltre gli schieramenti politici”, ha affermato.

Catanzaro ha quindi richiamato il valore simbolico dell’isola nel contesto del Mediterraneo. “Lampedusa è uno dei luoghi più significativi del Mediterraneo. L’impegno umanitario e la vocazione all’accoglienza dei lampedusani ci ricordano che, davanti al naufragio, non si volta lo sguardo. Per la sua posizione geografica e per la storia degli ultimi decenni, l’isola è divenuta simbolo dell’incontro tra popoli, della tutela della vita umana in mare e della solidarietà verso quanti sono costretti ad abbandonare i propri Paesi”, ha concluso.

Il disegno di legge, intitolato “Riconoscimento della comunità di Lampedusa quale simbolo di pace, solidarietà e accoglienza e sostegno alla candidatura al Premio Nobel per la Pace”, è sottoscritto da tutti i deputati del gruppo del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana.

Articolo PrecedenteBoschi attacca Salvini: “I ritardi dei treni sono diventati la nomalità”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Regione regolamenta professionisti del dialogo interculturale. Straface: “Non semplici traduttori”

Valeria Bonforte si dimette da segretaria cittadina del Pd di Reggio Calabria

San Giovanni in Fiore, la maggioranza di centrodestra: “Elezione di Ambrogio garanzia di equilibrio istituzionale. Ora lavorare per il bene della comunità”

“Le Notti dello Statere”, successo ai Laghi di Sibari: cala il sipario sulla XXII edizione

Nuovamente disponibile nella versione “Polis” l’ufficio postale di San Ferdinando

Attentato alla Tenuta Badia, FLAI CGIL Calabria e FLAI CGIL Reggio Calabria al fianco di Patrizia Rodi Morabito: “Non prevarrà il linguaggio del fuoco...

Boschi attacca Salvini: “I ritardi dei treni sono diventati la nomalità”

Assemblea pubblica a Cosenza, Campana: “La Calabria che vogliamo non si delega, si costruisce”

Omicidio Boiocchi, anche Gianfranco Ferdico verso la collaborazione con i magistrati: nuove rivelazioni in Aula

“I paesi ci parlano di futuro più delle grandi città”: Felici & Conflenti apre la XII edizione

Vigili del fuoco, i sindacati lanciano l’allarme: “A rischio il servizio antincendio nel porto di Gioia Tauro”

Madeo: “Case di Comunità: da sostegno agli ospedali a grande bluff”

Crotone-Roma, prorogata fino al 2027 la continuità territoriale per i voli

Omicidio Boiocchi, Klaus Davi: “Senza ok ‘ndrine vibonesi, Simoncini non avrebbe potuto partecipare ad agguato”

Festival del Mediterraneo, al via la XVI edizione: musica e cultura tra castelli, parchi archeologici e borghi calabresi

Torre Melissa, lungomare più sicuro nelle ore della movida delle famiglie. Il sindaco Mauro: “Vivibilità e incolumità pubblica sono priorità”

Sottosegretari in Calabria, Occhiuto: “Rispetteremo la legge. Se sarà annullata, la abrogheremo”

Locride (RC), sicurezza, prevenzione e legalità nella movida estiva: controlli dei Carabinieri, patenti ritirate e sanzioni per oltre 1.100 euro

Caldo in intensificazione, tornano i bollini rossi: Firenze e Perugia tra le città più a rischio

La Calabria ospiterà l’ottava tappa di Goletta Verde: sarà ormeggiata dall’11 al 13 luglio a Villa San Giovanni (RC)

La Pro Loco Sant’Andrea organizza l’evento “Itinerari Bizantini”

“Campagna Amica per la salute”: anche il G.O.M. partecipa all’iniziativa Coldiretti

Sanità e borghi, la Regione approva il Piano di rientro 2026-2028 e investe sull’assistenza territoriale

Un guardiano per il mare: Deep Seas posa il Polpetto Mangiaplastica a Bella Beach (RC)

Scalea, in casa quasi 300 grammi di marijuana: giovane arrestato per spaccio

Alluvioni a Carolei, il sindaco Iannucci: “Necessità via di fuga per abitanti di questa frazione”

Dieci anni di Emmaus a Satriano Marina: una casa che restituisce dignità e nuove opportunità

Il Trio Posèidon porta il fascino del Lied romantico ad Armonie della Magna Graecia: sabato 11 luglio a Tropea

Istat, sviluppo sostenibile a due velocità: il Sud resta indietro su benessere ed economia, ma supera il Nord su alcuni indicatori ambientali

RiEvoluzione Calabria ricorda Paolo Borsellino a Morano Calabro: un corteo per la legalità e la giustizia

Parco eolico “Rivachiera”, il gruppo “Visione Girifalco” risponde presente all’assemblea: “Difendiamo il nostro territorio”

Economia del mare, Filomena Greco (Casa Riformista – Italia Viva): “La Calabria deve scommettere sulla Blue Economy. Il mare è un’infrastruttura economica strategica, ma...

OPERA SILA, il nuovo capitolo di “A Farla Amare Comincia Tu” tra sentieri, laghi e boschi della Sila Piccola

Lavori di manutenzione all’interno della galleria Santacroce, lungo la SS 109 Bis “Della Piccola Sila”

NUMTA 2026, l’UNICAL al centro della ricerca scientifica internazionale: a Curinga studiosi da 44 Paesi

“La monetazione della contea di Calabria e Sicilia nell’epoca di Ruggero I”: il 9 luglio incontro a Reggio Calabria

Cinquefrondi si dota del regolamento per le sedute telematiche degli organi comunali

Il Festival del Mediterraneo svela la sua XVI Edizione

Fondo Artigianato Calabrese: Casartigiani Calabria chiede il rifinanziamento e una programmazione pluriennale dello strumento

Reggio BiC, il ritorno di Alessio Billi: “Una scelta di ambizione, insieme per puntare in alto”

Va’ Sentiero Fest: Il 9 luglio Catasta ospita Franco Arminio e Peppe Voltarelli

Planteria aderisce a Legambiente e nasce il Circolo “Dune di Locri”

Su giusiprinci.eu arriva la chat integrata, Princi: “Un presidio digitale per favorire il dialogo con i cittadini”

UniRC| Biotecnologie per la Sostenibilità: Il nuovo corso di laurea della Mediterranea

Alta velocità in Calabria, Nicola Gagliardi: “Non è un lusso, ma il diritto dei giovani di tornare a casa”

Turismo subacqueo: Parchi Marini e Unical al lavoro per mappare i siti

Cittadino dona le palme a Bivona, il ringraziamento dell’Amministrazione

Bancarotta fraudolenta nel Crotonese: misure cautelari per due imprenditori del calcestruzzo

Catanzaro: interruzione idrica in via Izzi De Falenta e via Sicilia

A Capo Vaticano nasce la rassegna culturale “Il Canto delle Sirene – Parole, note ed essenze dal Giardino degli Dei”

“Salute in Circolo – Prevenzione Vascolare On The Road”: a Catanzaro la seconda tappa del viaggio dedicato alla prevenzione vascolare

Fili Meridiani ed Emira Digital tra Albania e Macedonia del Nord: una missione dedicata a cooperazione, turismo, cultura e innovazione digitale

Reggio: confisca da 2,7 milioni a imprenditore della cosca Tegano

Sportello Tari – CUP di Catanzaro: giorni e orari di ricevimento da lunedì 13 luglio

Roccaforte del Greco, farmacia chiusa: il sindaco Nucera scrive al Prefetto Clara Vaccaro

Infrastrutture, Minasi e Loizzo (Lega): “In Calabria con Salvini investimenti storici: obiettivo AV fino a Reggio”

San Giovanni in Fiore, Marco Ambrogio eletto presidente del Consiglio comunale. Il suo monito all’Assemblea: “Le istituzioni si rispettano, la storia amministrativa della città...

3^ Congresso Territoriale SICET Cosenza: eletto il nuovo gruppo dirigente. Gerardo Calabria eletto all’unanimità alla guida del sindacato degli inquilini della CISL di Cosenza

La discrezione svizzera attira: Focus sul turismo sessuale dall’Italia a Chur

Poste Italiane, dopo i lavori Polis la sfida corre sull’app: PostePay e BancoPosta ormai strumenti di pagamento a tutto campo

Reggina, fermi tutti: Lotito richiama Ginestra

Da Reggio Calabria all’UIA World Congress of Architects: l’Architetta Silvia Giandoriggio presenta a Barcellona l’UIA Atlas of Learning Environments

Commercio, confronto in Consulta. Il Sindaco Franz Caruso: “Ascolto, programmazione e condivisione per costruire la Cosenza attrattiva che sostenga il commercio cittadino”

Reggina: Lotito e Romairone scelgono Marchionni. Ipotesi Cucullaro per il ritiro

Presentata l’ottava edizione del Premio Scopelliti. L’appuntamento con i riconoscimenti è fissato a giovedì 9 luglio, alle ore 21.00 a piazza Italia a...

Av ferroviaria, il Pd Calabria: “Occhiuto si accorge adesso del problema, ma il Pd lo denunciava più di un anno fa”

Crotone: a partire dal 15 luglio avvio della raccolta differenziata nell’area del Parco Samà

Strongoli: nominato il coordinamento di Casa Riformista, al via una nuova fase di impegno politico sul territorio

Temporanea sospensione del servizio di guardia medica a Vaccarizzo Albanese

AO Cosenza, il bilancio dell’Annunziata: si riduce la perdita d’esercizio, aumentano produzione, qualità dei servizi e integrazione con l’Università

Al Rendano di Cosenza, #Restartlivefest. Il 10 luglio Tony Pitony

A San Nicola Arcella torna l’Iconic Film Fest: quattro giorni di cinema sotto le stelle

Ora che avete fatto rifocillare anche Tajani, per cortesia: al lavoro

Esodo estivo, approvato a Vibo il piano Anas: stop ai cantieri nei giorni di traffico intenso

A Camini la presentazione del libro “La felicità è un diritto” di Michelangelo Marino

PFAS, via libera del Consiglio regionale: approvata all’unanimità la legge Laghi per tutelare salute e ambiente

Mezzogiorno, CNDDU: “Dopo il diploma, il diritto al lavoro delle persone con disabilità resta il punto più fragile dell’inclusione”

Emergenza-urgenza, Azienda Zero firma l’accordo per il trasferimento di mezzi e strutture

Limitazioni alla circolazione sulla SS280 “Dei due mari” e sulla SS109 Bis per lavori di completamento nella galleria “Sansinato” a Catanzaro

Rapporto Svimez: il Sud cresce più del resto d’Italia, ma la Calabria resta indietro rispetto alla Campania

Sicurezza stradale, Bruno (Tridico presidente): “La prevenzione è fondamentale, ma senza investimenti sulle infrastrutture continueremo a piangere vittime”

Vibo Valentia, “Prendiamoci cura delle nostre spiagge”: torna la campagna di sensibilizzazione ambientale per la raccolta dei mozziconi

Reggio Calabria, Casa Riformista-Italia Viva: “L’elezione di Filippo Quartuccio a vicepresidente del Consiglio comunale premia competenza, equilibrio e senso delle istituzioni”

Viabilità, replica della Federazione Riformista di Rende a Ghionna

Reggio Calabria, il consigliere della V Circoscrizione Crea: “Un plauso al sindaco Cannizzaro per la pulizia della spiaggia La Sorgente”

SP 166, al via i lavori del primo lotto. Faragalli: “Un’opera strategica che restituisce sicurezza e modernità alla viabilità provinciale”

Alta velocità, Occhiuto: “Insisto con il Governo per trovare le risorse fino a Praia”

Lamezia Terme: attivazione delle corse serali e notturne della Linea Mare

Rosarno, il PD metropolitano: “Solidarietà a Patrizia Rodi Morabito, colpire chi lavora significa colpire l’intera comunità”

Il talento calabrese Daimon conquista la Grecia e il cuore del jet set australiano: un successo oltre i confini a Paxos

Inaugurazione sede circolo PD di Palmi

A San Lucido un tavolo per parlare di carcinoma mammario triplo negativo per pazienti e caregiver

Ospedale di Praia a Mare: Anna Pia Cerbino referente sanitario. In arrivo nuovi servizi e interventi strutturali

Caldo, torna il bollino rosso: giovedì massima allerta a Firenze, cresce il rischio afa anche in altre città

Nomina degli Ambasciatori dei Bronzi di Riace nel mondo: da Roma a New York prosegue il prestigioso cammino del Premio Internazionale ideato da Giuseppe...

Traffico illecito di rottami, operazione tra Parma e Reggio Emilia: 20 indagati e un arresto

Alta velocità, Senese: “L’Europa dimostri attenzione alle infrastrutture calabresi”

Consiglio regionale: in Aula referendum sui confini comunali, Pfas e sicurezza stradale

Da Soverato parte Mappix: la web app gratuita per scoprire tutta la Calabria

Coldiretti Giovani Impresa: Michelangelo Notarianni nuovo delegato per Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook