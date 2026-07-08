Movimento Progetto Villa: “Villa San Giovanni merita di essere rappresentata ai pià alti livelli istituzionali”

“Nella vita non si vive di slogan o di promesse, ma di competenza, impegno e capacità di

costruire risultati concreti. Oggi più che mai è necessario guardare avanti e lavorare con

senso di responsabilità nell’interesse del Paese e, soprattutto, della nostra comunità.

Villa San Giovanni merita di essere rappresentata ai più alti livelli istituzionali. Per questo

rivolgiamo i più sinceri auguri a Giusy Caminiti per la candidatura in seno alla Città

Metropolitana, con l’auspicio di essere eletta e che possa svolgere questo importante

incarico con dedizione, equilibrio e nell’esclusivo interesse del territorio. Al di là

dell’appartenenza politica, questa candidatura ed eventuale elezione rappresenta anche

uno spunto di riflessione. Le istituzioni costituiscono un’opportunità di crescita per le

comunità e richiedono visione, programmazione e la capacità di cogliere le occasioni

quando si presentano. È fondamentale che tutte le forze politiche, sia di maggioranza sia

di opposizione, contribuiscano a rafforzare la presenza di Villa San Giovanni nei luoghi

in cui vengono assunte decisioni strategiche.

Resta, tuttavia, il rammarico nel constatare che il centrodestra, in una fase di significativa

crescita politica e con un consenso sempre più ampio, in particolare per Forza Italia,

non sia riuscito a esprimere un proprio candidato e possibile rappresentante di Villa San

Giovanni all’interno del Consiglio Metropolitano, cosa che avrebbe permesso una

importante rappresentatività in seno alla maggioranza dello stesso consesso. Si tratta di

un risultato che invita a una riflessione sulla necessità di una strategia maggiormente

condivisa e di una più efficace capacità di fare squadra.

Nello stesso tempo, amministratori di comuni vicini, pur rappresentando realtà

demograficamente più piccole o caratterizzate da un consenso elettorale inferiore

rispetto a quello registrato a Villa San Giovanni, sono riusciti a candidarsi e con molta

probabilità, se non certezza matematica, conquistare importanti spazi istituzionali,

assicurando ai propri territori una presenza significativa nei luoghi decisionali.

L’auspicio è che questa esperienza possa essere letta come un’occasione di crescita

politica e di confronto costruttivo. Le sfide del prossimo anno richiederanno

preparazione, unità d’intenti e un progetto politico credibile, fondato su una visione di lungo periodo e orientato esclusivamente all’interesse della città.

Villa San Giovanni ha tutte le potenzialità per essere protagonista nelle sedi istituzionali

in cui si decide il futuro del territorio. Per raggiungere questo obiettivo serviranno

responsabilità, coesione e la capacità di mettere il bene della comunità al di sopra di ogni

altra considerazione”.

Così in una nota per il Movimento Progetto Villa il Presidente – Pietro Criaco.