La moda di Milano sbarca in Calabria: l’istituto Burgo inaugura la nuova sede alla Moema Academy di Cosenza

Martedì 7 luglio, presso la Moema Academy, si è tenuto un evento straordinario che segna una svolta per il territorio: l’inaugurazione della nuova sede dell’Istituto Moda Burgo di Milano. Un’unione che rappresenta un unicum nel panorama formativo: da un lato il prestigioso istituto milanese, che dagli anni Sessanta fa scuola nel mondo con oltre 100 sedi; dall’altro l’accademia cosentina, scelta come unica sede della regione, garantendo così a Moema l’esclusiva in Calabria.

A partire da settembre 2026, i corsi Burgo si affiancheranno all’offerta accademica della Moema, diretta da Giada Falcone. L’operazione ribalta il cliché secondo cui, per affermarsi nella moda, sia necessario fuggire verso le grandi capitali del fashion. La filosofia di Moema trova così la sua massima espressione: fare moda in Calabria, senza lasciare la propria terra, non solo è possibile, ma oggi è la stessa Milano a “scendere al Sud”.

Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, e l’assessore alle Attività Produttive, Rosario Branda. Il primo cittadino ha così commentato l’evento:

“Questo traguardo rappresenta la partenza di una nuova linfa per un settore che vede già un’eccellenza nella nostra città. Il fatto che un nome importante come Burgo sbarchi a Cosenza segna un punto d’arrivo e, insieme, l’inizio di un nuovo percorso. Cosenza diventa così un fulcro creativo, culturale e di spettacolo, nonché un polo d’attrazione fondamentale per l’intero territorio regionale”.

Grande l’emozione di Giada Falcone, direttrice di Moema Academy e presidente regionale, oltre che vicepresidente nazionale, di Donne Impresa Confartigianato:

“Sono orgogliosa e soddisfatta di questo traguardo: è un’occasione concreta per i giovani che, anziché trasferirsi a Milano per frequentare il Burgo, potranno farlo qui a Cosenza. La nostra accademia è stata scelta per la solidità e la struttura all’avanguardia costruite in questi anni. L’obiettivo comune è formare professionisti a 360 gradi, offrendo loro l’opportunità di interfacciarsi direttamente con esperti del settore fin dagli anni di studio”.

La giornata di festa ha celebrato anche la conclusione dell’anno accademico di Moema. Gli allievi hanno presentato i propri lavori davanti a una commissione tecnica d’eccellenza. Tra i progetti valutati, un capo ispirato al celebre Met Gala e l’esposizione degli abiti confezionati durante l’anno, compresi quelli realizzati per la South Italy Fashion Week, evento di punta dell’accademia che quest’anno ha celebrato 10 anni. La giuria era composta da: Alberto Celestino (regista), Pasquale Ferraro (coreografo), Mafalda Meduri e Gaia Bafaro (giornaliste), Luigia Granata (designer identitaria), Giuliana Fittante (Lanificio Leo), Elvira Oriolo e Donatella Canonaco (Premio Letterario Beata Maria Cristina di Savoia).

La chiusura dell’anno ha dimostrato, ancora una volta, la filosofia dell’accademia: un abito non è mai soltanto un tessuto, ma il racconto di giovani donne e uomini che, attraverso un filo, riescono a tessere la propria visione della vita.