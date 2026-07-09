Crotone, convocato il Consiglio Comunale per il 15 luglio: crisi idrica, assetto delle Commissioni e provvedimenti economici tra i temi centrali della seduta

Il presidente del Consiglio Comunale Antonio Megna, ha convocato il Consiglio comunale in sessione ordinaria per mercoledì 15 luglio 2026, alle ore 15:30, presso la Sala consiliare “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” del Palazzo Comunale.

L’eventuale seconda convocazione è fissata per giovedì 16 luglio, alla stessa ora.

Sarà una seduta particolarmente significativa, chiamata ad affrontare temi che riguardano sia l’organizzazione dell’attività consiliare sia questioni di rilevante interesse per la città.

Tra i punti più attesi dell’ordine del giorno figurano la mozione sulla crisi idrica che ha interessato Crotone nel mese di giugno, le modifiche al Regolamento del Consiglio Comunale, la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti e l’elezione della guida della Commissione Regolamento.

L’Assemblea sarà inoltre chiamata a discutere la ratifica delle variazioni al bilancio di previsione 2026-2028, la proposta di adesione alla cosiddetta “Rottamazione quinquies” per le entrate comunali affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e numerosi provvedimenti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze.

“Quella del 15 luglio sarà una seduta che segna un passaggio importante per l’attività amministrativa del Comune e per la piena operatività del Consiglio comunale.

Accanto agli adempimenti istituzionali, l’Aula sarà chiamata a confrontarsi su questioni che interessano direttamente i cittadini, a partire dall’emergenza idrica, tema che ha coinvolto l’intera comunità nelle scorse settimane. È giusto che il Consiglio esprima il proprio indirizzo su una vicenda così rilevante.

“Particolare attenzione merita anche la proposta di adesione alla cosiddetta “Rottamazione quinquies”. Si tratta di una misura che può rappresentare un’importante opportunità per tanti cittadini e contribuenti che hanno pendenze con il Comune, consentendo loro di regolarizzare la propria posizione attraverso le agevolazioni previste dalla normativa nazionale. È un provvedimento che coniuga il principio di equità con quello della sostenibilità, favorendo il recupero delle entrate dell’Ente e, allo stesso tempo, offrendo un concreto sostegno a famiglie e attività economiche che intendono mettersi in regola.”

Particolare importanza rivestono anche la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti e le modifiche al Regolamento, strumenti fondamentali per garantire un’attività consiliare ancora più efficace, trasparente e partecipata. Allo stesso modo, i provvedimenti di natura economico-finanziaria richiedono un confronto serio e responsabile nell’interesse dell’Ente e della collettività.” dichiara il presidente Antonio Megna

Il presidente del Consiglio rivolge infine un appello a tutte le forze politiche presenti in Aula.

“Mi auguro che il dibattito si svolga in un clima di rispetto reciproco e di collaborazione istituzionale. Le diverse sensibilità politiche rappresentano un valore della democrazia, ma devono tradursi in un confronto costruttivo, capace di mettere al centro gli interessi di Crotone e dei suoi cittadini. Sono certo che il Consiglio saprà offrire una prova di maturità istituzionale all’altezza delle aspettative della comunità” conclude il presidente Megna.

La seduta sarà pubblica e aperta alla partecipazione dei cittadini, nel segno della trasparenza e della piena condivisione dell’attività istituzionale del Consiglio comunale.

Di seguito l’Ordine del Giorno della seduta:

1. Adeguamento Gruppi Consiliari (Prop. n. 43/26 sett.1)

2. Mozione proposta dal Consigliere Comunale primo firmatario Trocino Giuseppe più altri, acquisita al protocollo dell'Ente in data 02/07/2026 prot. n. 68120 e avente ad oggetto – crisi idrica di giugno 2026. Richiesta di impegno del Sindaco e della Giunta a farsi promotori presso la Regione Calabria per la realizzazione di una nuova linea adduttrice Calusia–Potabilizzatore. (Prop. n. 44/26 sett.1)

3. Modifiche e integrazioni del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale. (Prop. n. 46/26 sett.1)

4. Costituzione Commissioni consiliari permanenti (Prop. n. 47/26 sett.1)

5. Elezione Presidente e Vice Presidente della Commissione Permanente del Regolamento del Consiglio Comunale. (Prop. n. 48/26 sett.1)

6. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 22.5.2026 adottata ai sensi dell’art.175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n.267/2000. (Prop. n. 42/26 sett.3)

7. Adesione della definizione agevolata (Rottamazione quinquies) dei carichi relativi alle entrate comunali affidati all’agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ed all’articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito nella Legge 22 maggio 2026, n. 88. (Prop. n. 38/26 sett.3)

8. Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 17529/2025 del Tribunale di Roma – sez. ii civile emessa in data 12.12.2025 e depositata in data 15.12.2025 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 54275/2022 r.g., avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 9158/22 del Tribunale di Roma emesso in data 23.05.2022 ad esito della procedura monitoria civile iscritta al n. 20754/2022 r.g.ac., avente

ad oggetto il pagamento delle spettanze derivanti da fornitura di energia elettrica e non ritualmente notificata all’ente comunale. (prop. n. 7/26 sett. 7)

9. Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di parziale soccombenza nella sentenza n. 785/2025 del Tribunale di Crotone – sez. civile emessa in data 20.12.2025 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1707/2020 r.g., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 20.12.2025 e non ritualmente notificata all’ente comunale (prop. n. 6/26 sett. 7)

10. Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 87/2026 del Giudice di Pace di Crotone emessa in data 24.02.2026 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1592/2021 r.g. avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 24.02.2026 ritualmente notificata all’ente comunale. (prop. n. 40/26 sett. 7)

11. Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 453/2020 del Giudice di Pace di Crotone emessa in data 22.07.2020 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1171/2018 r.g. avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 21.07.2020 e non ritualmente notificata all’ente comunale. (prop. n. 43/26 sett. 7)

12. Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 461/2026 della Corte di Appello di Catanzaro – II^ sezione civile emessa in data 27.03.2026 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 586/2022 r.g. avente ad oggetto appello alla sentenza n. 231/2022 emessa dal Tribunale di Crotone- e non ritualmente notificata all’ente comunale. (prop. n. 46/26 sett. 7)

13. Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 33/2026 del Giudice di Pace di Crotone emessa in data 26.01.2026 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 2511/2019 r.g. avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 26.01.2026 ritualmente notificata all’ente comunale. (prop. n. 52/26 sett. 7)

14. Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 177/2026 del Tribunale di Crotone emessa in data 26.03.2026 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 781/2023 r.g. avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 26.03.2026 ritualmente notificata all’ente comunale. (prop. n. 56/26 sett. 7)

15. Integrazione deliberazione di consiglio comunale nr. 125 del 30.12.2025 avente ad oggetto il riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 1007/2025 della Corte di Appello di Catanzaro emessa in data 15.10.2025 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 720/2022 r.g., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 16.10.2025 e notificata all’ente comunale il 17.10.2025 mediante posta elettronica certificata come per legge (prop. n. 38/26 sett. 7)

16. Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 152/2016 del Giudice di Pace di Crotone emessa in data 22.02.2016 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1166/2012 r.g. avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 25.02.2016 e non ritualmente notificata all’ente comunale. (prop. n. 39/26 sett. 7)

17. Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 172/2026 del Giudice di Pace di Crotone emessa in data 28.03.2026 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 616/2021 r.g. avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 29.03.2026 e non ritualmente notificata all’ente comunale. (prop. n. 45/26 sett. 7)

18. Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 209/2026 del Tribunale di Crotone – sez. civile emessa in data 08.04.2026 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 194/2022 r.g., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Crotone n. 679/20 depositata il 08.04.2026 e e notificata all’ente comunale il 08.04.2026 mediante posta elettronica certificata come per legge. (prop. n.

51/26 sett. 7)

19. Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 273/2026 del Giudice di Pace di Crotone emessa in data 24.05.2026 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1297/2023 r.g. avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 24.05.2026 e ritualmente notificata all’ente comunale. (prop. n. 68/26 sett. 7)

20. Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 120/2026 del Tribunale di Crotone emessa in data 07.03.2026 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 882/2022 r.g. avente ad oggetto pagamento fatture ed interessi da cessione di credito per fornitura elettrica depositata il 9.03.2026 e non ritualmente notificata all’ente comunale. (prop. n. 66/26 sett. 7)

21. Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 302/2026 del Tribunale di Crotone emessa in data 11.05.2026 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 913/2021 r.g. avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 13.05.2026 e non ritualmente notificata all’ente comunale. (prop. n. 62/26 sett. 7)

22. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194 comma 1 lett.a) TUEL – Sentenza n. 637/2014, emessa dal Giudice di Pace di Cirò. (Prop. n. 55/26 sett. 7)

23. Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 333/2026 del Tribunale di Crotone emessa in data 19.05.2026 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 210/2022 r.g. avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 22.05.2026 e non ritualmente notificata all’ente comunale. (prop. n. 69/26 sett. 7)

24. Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 01026/2026 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – (sezione seconda) emessa in data 20.05.2026 ad esito del giudizio iscritto al n. 00585/2026 reg. ric. avente ad oggetto annullamento provvedimento prot. n. 31831 del 25.03.2026 del settore 4° governo del territorio e grandi progetti del Comune di Crotone – non ritualmente notificata all’ente

comunale. (prop. n. 70/26 sett. 7)

25. Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 359/2026 del Tribunale di Crotone emessa in data 22.05.2026 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1171/2023 r.g. avente ad oggetto risarcimento danni pubblicata il 30.05.2026 e non ritualmente notificata all’ente comunale. (prop. n. 75/26 sett. 7)

26. Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 14/2026 del Giudice di Pace di Crotone emessa in data 17.01.2026 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 587/2020 r.g. avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 17.01.2026 e notificata all’ente comunale il 21/01/2026 mediante posta elettronica certificata come per legge. (prop. n. 41/26 sett. 7)