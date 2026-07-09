Caldo intenso sull’Italia, Firenze e Perugia da bollino rosso: Reggio Calabria resta in pre-allerta

Sale il livello di attenzione per le alte temperature in diverse città italiane. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, Firenze sarà interessata da un’ondata di calore con bollino rosso per tre giornate consecutive, da oggi, giovedì 9 luglio, fino a sabato 11 luglio. Da venerdì entrerà nel livello massimo di allerta anche Perugia, dove il bollino rosso resterà in vigore anche nella giornata di sabato.

Il livello massimo di allerta indica condizioni climatiche che possono provocare “effetti negativi sulla salute della popolazione generale”, coinvolgendo non soltanto le persone più fragili.

Tra le 27 città monitorate dal Ministero, oggi Perugia, Pescara e Torino sono contrassegnate dal bollino arancione, che segnala un rischio elevato soprattutto per anziani, bambini e soggetti vulnerabili. Per sabato il livello arancione è previsto invece per Campobasso.

Nelle restanti città prevale il bollino giallo, corrispondente a una fase di pre-allerta. Tra i capoluoghi interessati figura anche Reggio Calabria, inserita nell’elenco delle città con livello 1 di rischio sia oggi sia nelle giornate successive previste dal bollettino, insieme ad altri centri come Roma, Milano, Bologna, Genova, Venezia e Trieste.

Le autorità sanitarie raccomandano di limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenersi adeguatamente idratati e prestare particolare attenzione alle persone più esposte agli effetti delle elevate temperature.