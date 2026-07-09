Galleria Sansinato, Anas sposta i lavori nelle ore notturne: da domani stop alle limitazioni diurne

Cambiano le modalità di esecuzione degli interventi nella galleria Sansinato, lungo la viabilità di Catanzaro. Anas ha annunciato che le prossime lavorazioni saranno svolte esclusivamente nelle ore notturne, con l’obiettivo di ridurre i disagi alla circolazione durante il giorno.

In una nota, la società spiega che “a partire dalla giornata odierna, giovedì 9 luglio, e fino a sabato 11 luglio 2026, il cantiere sarà attivo durante le ore notturne, con il completo ripristino dei flussi di traffico e la rimozione delle limitazioni diurne a partire dalle ore 6 di ogni mattina”.

Restano tuttavia in vigore alcune modifiche alla viabilità già previste dal piano dei lavori. In particolare continuerà a essere chiusa la rampa di collegamento che dalla strada statale 109 Bis consente l’accesso alla SS280 in direzione Lamezia Terme, all’altezza del chilometro 19,485.

Per raggiungere la SS280 gli automobilisti dovranno continuare a seguire il percorso alternativo predisposto attraverso via Lucrezia della Valle, con possibilità di inversione di marcia alla rotatoria di Catanzaro Sala.

Anas conferma inoltre che, lungo la SS109 Bis della Piccola Sila, nel tratto compreso tra i chilometri 19,400 e 19,485, rimangono in vigore il restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, il “limite massimo di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso” fino al completamento degli interventi.