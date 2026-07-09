Treni nel caos verso il Sud, Codacons: “Cancellazioni e forti ritardi, migliaia di viaggiatori in difficoltà”

Continua l’emergenza sulla rete ferroviaria diretta verso il Mezzogiorno. A denunciare i pesanti disservizi è il Codacons, che riferisce di numerose segnalazioni ricevute da passeggeri rimasti coinvolti tra soppressioni di convogli e ritardi di diverse ore.

L’associazione dei consumatori evidenzia che “ancora una giornata di pesanti disagi per la circolazione ferroviaria con diversi treni diretti verso il Sud Italia cancellati o in viaggio con pesanti ritardi”, una situazione che sta creando notevoli difficoltà ai viaggiatori.

Secondo quanto riportato dal Codacons, le criticità sono legate ai danni provocati all’infrastruttura ferroviaria da parte di ignoti. L’associazione ricorda che, come indicato da Rete Ferroviaria Italiana, “da stamattina da Battipaglia a Paola non circolano i treni e la circolazione è sospesa sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola”.

Le ripercussioni non riguardano soltanto la Calabria. Diversi collegamenti diretti verso il Sud sono stati cancellati, con conseguenze anche per i passeggeri diretti in Campania, pur non essendo quella tratta direttamente interessata dall’interruzione della circolazione.

Per il Codacons, il blocco si inserisce in un quadro già particolarmente complesso per il trasporto ferroviario nazionale. “Una situazione di caos che sta determinando enormi disagi agli utenti e che si aggiunge ai rallentamenti legati ai lavori di ammodernamento della rete presso il nodo di Firenze, trasformando in questi giorni il trasporto ferroviario in una odissea per migliaia di viaggiatori”, conclude l’associazione.