Calabryando 2026: il racconto della Calabria delle eccellenze riparte da Reggio Calabria

Il prossimo 10 luglio, al Piro Piro Beach Club, la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione dell’evento che celebra il riscatto del territorio tra imprese, arte e identità.

Imprese che innovano, espressioni artistiche che superano i confini regionali e un’identità territoriale forte, capace di farsi volano di sviluppo economico e culturale. È questa la Calabria che si prepara a raccontarsi nella nuova attesissima edizione di Calabryando, il cui grande evento è in programma per il prossimo 31 agosto.

I dettagli, le novità e il programma completo della manifestazione verranno svelati ufficialmente ai giornalisti e agli operatori dell’informazione durante la conferenza stampa di presentazione:

QUANDO: Venerdì 10 luglio 2026

Ore 19.00.

DOVE: Piro Piro Beach Club, Reggio Calabria

Alla conferenza stampa prenderà parte un tavolo di relatori istituzionali di primo piano, a testimonianza della sinergia tra il tessuto produttivo, associativo e culturale della regione:

Ninni Tramontana – Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria;

Alessandro Laganà – Direttore CNA Città Metropolitana;

Paolo Bilardi – Consigiere Comunale

Delegato dal Sindaco di Reggio Calabria;

Michelangelo D’Ambrosio – Presidente di Slow Food Calabria.

Calabryando non è solo un evento, ma un manifesto della “Calabria del riscatto”. In un momento in cui la comunicazione territoriale gioca un ruolo cruciale nell’attrattività degli investimenti e del turismo, l’iniziativa accende i riflettori sulle storie di successo, sulla sostenibilità e sulle eccellenze agroalimentari e artigianali che rendono unica questa regione.

La stampa è invitata a partecipare. Al termine della conferenza sarà possibile effettuare interviste dedicate ai relatori.

L’evento Calabryando si terrà domenica 31 agosto 2026 sempre nella location del Piro Piro, beach club sullo Stretto inserito nella “Guida ai migliori beach club d’Italia”.

“Calabryando nasce per riscrivere la narrativa di una terra spesso bistrattata, mettendo al centro le imprese che ogni giorno riscattano la Calabria”* spiega *Laura Pizzimenti*, organizzatrice insieme a *Domenico Bellantonio* direttore del Piro Piro. “Quest’anno creiamo un network ancora più forte tra agroalimentare, artigianato e cultura.”

*Le aziende protagoniste del food*

Saranno presenti quattro eccellenze del territorio:

– *Olearia San Giorgio*

– *Caseificio Sant’Anna*

– *Anoneto Bilardi*

– *Calabria Ittica 1958*

*Le partnership Arte & Cultura*

Calabryando 2026 unisce gusto e creatività con:

– *Artigianato*: Barbara Priolo con il laboratorio _Terra Terra_

– *Pittura*: le opere dell’artista reggino *Michele Praticò*, di fama nazionale e internazionale

– *Moda*: *Lilli Spina*, eccellenza reggina di fama nazionale e internazionale

– *Danza/Musica/Spettacolo*: la cantante e performer *Carmen Floccari*

La serata prevede talk informali con i protagonisti, degustazioni di prodotti identitari e una cena d’autore firmata dallo chef Stellato *Nino Rossi* e lo chef resident *Marco Maltese* del Piro Piro, *in collaborazione con Velier*, azienda leader nella distribuzione del “bere di qualità”.