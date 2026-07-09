Occhiuto: “Sistema universitario calabrese sempre più forte, leva strategica per sviluppo regione”

“Ho letto con grande soddisfazione i dati diffusi dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur).

Dieci settori scientifico-disciplinari dell’Università della Calabria sul podio nazionale, la leadership consolidata dell’Università Magna Graecia nelle scienze biomediche e sanitarie, la partecipazione qualificata dell’Università Mediterranea alle attività di ricerca del territorio.

Sono risultati che raccontano il lavoro serio e quotidiano di centinaia di ricercatrici e ricercatori dei nostri Atenei, a Cosenza come a Catanzaro e a Reggio Calabria.

Viene confermato quello che i dati AlmaLaurea ci dicono già da tempo: i nostri poli universitari sono eccellenze che formano competenze, generano valore e restituiscono al territorio opportunità concrete.

Università e ricerca restano una leva strategica per lo sviluppo della Calabria.

Le mie congratulazioni al rettore Greco, al rettore Cuda e al rettore Zimbalatti, e a tutte le comunità universitarie calabresi che rendono possibili traguardi come questi”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.