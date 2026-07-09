Magna Graecia Film Festival 2026, Soverato si prepara ad accogliere Kevin Spacey e le grandi stelle del cinema

Sarà un’edizione ricca di cinema, cultura, spettacolo e momenti di confronto quella del Magna Graecia Film Festival, in programma a Soverato dal 26 luglio al 1° agosto. La manifestazione, giunta alla ventitreesima edizione, punta a trasformare la cittadina ionica in un grande palcoscenico dedicato non solo alla settima arte, ma anche ai temi dell’attualità, della giustizia, della salute e dello sport.

Il cartellone, presentato nel corso della conferenza stampa ufficiale, vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti del panorama artistico nazionale e internazionale. Tra gli ospiti più attesi figurano il due volte premio Oscar Kevin Spacey, che tornerà in Italia in occasione del festival, insieme a Can Yaman, Lino Banfi, Isabella Ferrari, Roberto Vecchioni, Irene Maiorino, Giulia Michelini e molti altri. A ricoprire il ruolo di madrina sarà l’attrice Fotinì Peluso.

Ideato e diretto da Gianvito Casadonte, il festival conferma la propria vocazione a essere un luogo di incontro tra linguaggi, generazioni e culture, grazie anche al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Calabria attraverso il brand Calabria Straordinaria, della Calabria Film Commission e del Comune di Soverato.

Accanto alle proiezioni cinematografiche torneranno anche gli appuntamenti di Magna Graecia Sport, Magna Graecia Book e Magna Graecia Salute, mentre tra le novità dell’edizione 2026 debutta Dialoghi sulla Giustizia, spazio dedicato al confronto sui temi della legalità e della responsabilità pubblica.

In programma anche una nuova edizione del Magna Graecia Food Fest, promosso dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria per valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio, oltre a un omaggio speciale a Ettore Scola, presidente onorario del festival, nel decennale della sua scomparsa.

Il rapporto con il territorio sarà ulteriormente rafforzato attraverso “Sguardi di Calabria”, rassegna dedicata alle produzioni realizzate nella regione o firmate da autori calabresi, e “Bella come il Cinema”, iniziativa organizzata insieme alla Calabria Film Commission per raccontare la Calabria attraverso il linguaggio cinematografico.

“Il Magna Graecia Film Festival nasce da un’idea semplice: fare della cultura un motore di crescita, di confronto e di sviluppo, accessibile a tutti senza mai pagare un biglietto”, ha dichiarato Gianvito Casadonte.

Il direttore del festival ha poi sottolineato la missione della manifestazione, spiegando che “questa edizione conferma che anche dal Sud è possibile costruire un progetto capace di parlare al mondo e che la Calabria è una terra dove si può produrre cultura generando nuove relazioni e opportunità”. Casadonte ha inoltre evidenziato come il festival continui “a dare della Calabria una nuova narrazione”, valorizzandone il patrimonio culturale e creativo.