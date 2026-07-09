Barberio: “Buona la prima di Schermi a Santa Maria, la cultura nei quartieri uno strumento di crescita e condivisione”

Nota stampa del consigliere comunale Antonio Barberio.

“La prima serata di Schermi ha confermato, ancora una volta, quanto la cultura possa diventare uno straordinario strumento di incontro, partecipazione e crescita culturale. Dopo il successo dello scorso anno, è stato emozionante ritrovarsi nuovamente nel Cortile della Chiesa di Santa Maria di Zarapoti, per condividere una serata che ha visto una grande partecipazione di pubblico e la preziosa presenza dell’attore Giacomo Ferrara.

Il valore di questa rassegna – inserita nella programmazione di EstArte promossa dal Comune – va ben oltre la semplice proiezione di un film. Schermi porta il cinema nelle piazze e nei quartieri, creando occasioni di socialità e di confronto grazie all’incontro diretto con attori, registi e protagonisti del mondo del cinema, proprio in quei luoghi che hanno più bisogno di cultura vissuta e condivisa.

È una scommessa nata a Catanzaro e vinta, cresciuta anno dopo anno fino a diventare un progetto di rilievo nazionale, senza mai perdere il legame con la città che l’ha vista nascere. Essere tornati ancora una volta nel cuore dei quartieri significa ribadire che la cultura deve essere accessibile a tutti e raggiungere ogni luogo, perché è attraverso iniziative come questa che si rafforza il senso di comunità e si valorizzano i nostri territori”.